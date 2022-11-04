"Нафтогаз" внесе зміни до свого статуту для скасування приписів НАЗК про незаконність призначень до компанії нещодавніх членів уряду

Кабінет Міністрів України доручив внести зміни до статуту НАК "Нафтогаз України" з метою скасування приписів Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) про те, що призначення нещодавніх членів уряду у керівництво компанії порушує закон "Про запобігання корупції".

Відповідне доручення закріплено постановою Кабміну №1233 від 3 листопада 2022 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі.

У поточній редакції статуту зазначено, що компанія є підприємницьким товариством - юридичною особою приватного права. У новій редакції слів "приватного права" не буде.

НАЗК у нещодавньому листі на прем'єр-міністра уточнювало, що НАК безпідставно є юридичною особою приватного права, оскільки компанія фактично має можливість здійснювати державне управління. Тому "Нафтогаз" є юридичною особою публічного права і безпідставно не віднесений до таких у своєму статуті.

"У разі визначення відповідно до практики ЄСПЛ та законів України у статуті статусу компанії як юридичної особи публічного права передбачене п. 1 ч. 1 ст. 26 закону України "Про запобігання корупції" обмеження на компанію та членів КМУ не поширюватиметься", - пояснювали у НАЗК.

Як повідомлялося, НАЗК у різні роки наказувало уряду скасовувати свої рішення про призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка та Олексія Чернишова, які заходили в компанію з посад міністрів.

Закон "Про запобігання корупції" забороняє держслужбовцям протягом одного року з моменту звільнення влаштовуватися на роботу до юридичних осіб компаній, щодо яких держава здійснювала контроль, підготовку та ухвалення рішень.