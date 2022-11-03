Економіка

18:20 03.11.2022

"Нафтогаз України" за 6 міс.-2022 збільшив чистий збиток у 34,6 раза, у II кв. отримав прибуток

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"Нафтогаз України" за 6 міс.-2022 збільшив чистий збиток у 34,6 раза, у II кв. отримав прибуток

НАК "Нафтогаз України" у січні-червні 2022 року збільшив чистий збиток у 34,6 раза (на 35,509 млрд грн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 57,159 млрд грн, повідомляється в оприлюдненій у четвер консолідованій звітності компанії.

Водночас, як зазначають у пресслужбі, у ІІ кварталі 2022 року "Нафтогаз" отримав чистий прибуток розміром 0,42 млрд грн. У першому кварталі цього року збиток становив 57,579 млрд грн.

Основними факторами формування збитку в першому кварталі стали додаткові відрахування до резерву сумнівної заборгованості, пов'язані зі зниженням оцінки платоспроможності контрагентів компанії внаслідок початку повномасштабної війни, а також від'ємна різниця між закупівельною вартістю імпортованого газу і ціною його реалізації відповідно до покладених на компанію державою спеціальних обов'язків (ПСО). Також фактором збитковості компанії в січні-березні було руйнування її активів внаслідок обстрілів з боку Росії.

"Уже починаючи з квітня, незважаючи на активні бойові дії, компанія змогла адаптуватися до нових умов та забезпечила прибуток 420 млн грн у другому кварталі 2022 року. Цього вдалося досягти, зокрема, через скорочення витрат і законодавче врегулювання проблеми компенсації за покладені державою на компанію спеціальні обов'язки", - зазначається у повідомленні.

У І півріччі 2022 року консолідований прибуток від реалізації "Нафтогазу" зріс на 18,2% (на 19,24 млрд грн) порівняно з січнем-червнем 2021 року – до 124,8 млрд грн.

Водночас НАК на підставі затвердженого правлінням консолідованого фінплану на 2022 рік очікує прибутку розміром 91,8 млрд грн завдяки отриманню компенсації за різницю в тарифах підприємствами ТКЕ та операторами газорозподільних мереж, за рахунок якої через держбюджет НАК отримає свою компенсацію за ПСО.

Як повідомлялося, консолідований чистий прибуток НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік становив 12,023 млрд грн проти чистого збитку 19,002 млрд грн у 2020-му. Доходи від реалізації у 2021 році збільшилися на 36,5% (на 58,15 млрд грн) порівняно з 2020 роком – до 217,384 млрд грн.

Теги: #нафтогаз

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