Рішення НКРЕКП дозволити "Нафтогазу" відключати облгази за борги може призвести до банкрутства ОГТСУ - ексглава компанії

Рішення Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), про надання НАК "Нафтогаз України" права припиняти постачання газу операторам ГРС (облгази) за борги може поставити роботу ТОВ "Оператор ГТС України" на межу банкрутства.

Про це заявив ексглава ОГТСУ Сергій Макогон на фейсбук-сторінці у четвер.

"Непоміченою минула постанова НКРЕКП №1355, реалізація якої поставить на межу банкрутства Оператора ГТС. Цим рішенням НКРЕКП надала можливість "Нафтогазу" (що є постачальником "останньої надії" для населення, ТКЕ та облгазів) відмовлятися від поставок газу облгазам на технологічні витрати ", - написав Макогон.

Повна назва документа регулятора - постанова НКРЕКП №1355 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП" від 28 жовтня 2022 року.

Згідно з інформацією ексглави ОГТСУ, наразі більшість облгазів вже мають заборгованість перед "Нафтогазом" на десятки мільярдів гривень, тому в будь-який час НАК може подати заявку на відключення такого облгазу.

"Згоден, що за спожитий газ треба розраховуватися. Однак також зрозуміло, що за наявних умов енергетичної кризи та взимку ніхто не дозволить відключити облгаз від газопостачання, тому що у разі його відключення автоматично будуть відключені всі споживачі, які приєднані до його мереж, зокрема й населення та підприємства ТКЕ", - зазначив Макогон.

За його словами, у разі відключень облгази продовжуватимуть споживати газ на власні технологічні потреби, але це вже буде не газ "Нафтогазу", а відбір газу Оператора ГТС.

"Звичайно, ОГТС України виставить рахунок облгазам за ринковою ціною газу, яка в 4-5 разів перевищує ціну, закладену в тарифі облгазів. Але облгази в тарифі не мають джерел для розрахунку за ринковою ціною (вартість газу в тарифі – 7 грн за куб. м) за ринкової ціни 28), тому розрахуватися вони не зможуть, і просто збільшуватиметься заборгованість облгазів перед ОГТСУ", - акцентував ексглава.

Як він пояснив, у результаті з ГТС буде відібрано газ Оператора ГТС. Він виставить облгазам рахунок за спожитий газ за ринковою ціною, сплатить ПДВ та податок на прибуток із цих рахунків, але коштів за газ у формі сплати за відбір/небаланс не отримає.

"Судова робота триває роки, і шанси отримати кошти від облгазів мінімальні без збільшення тарифів для населення на послуги розподілу газу в 4-5 разів, що є неможливим. Крім того, Оператору буде потрібно для збереження тиску на ринку купити газ, щоб компенсувати в ГТС той газ , який був відібраний та не сплачений облгазами", - наголосив Макогон.

Водночас оператору для закупівлі газу потрібно зробити передоплату "живими" грошима, які для цього не передбачені в тарифі. У зв'язку з цим ОГТСУ буде змушений витрачати кошти, які планувалося направити на ремонти ГТС та інші операційні витрати, але їх може бути недостатньо, враховуючи поточну ціну на газ.

"Це призведе до додаткового значного відтоку ліквідності та газу від ОГТСУ, що через кілька місяців поставить ОГТСУ на межу банкрутства. В ОГТСУ вже є борги облгазів на 12,5 млрд грн, які виникли в 2021 році", - резюмував Макогон.

Як він вважає, постанова НКРЕКП не вирішує проблем наявності технологічного газу в облгазів (загальним обсягом 1,4 млрд куб. м на рік), а просто переводить її з "Нафтогазу" до ОГТСУ.