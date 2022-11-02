Економіка

10:10 02.11.2022

В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

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В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

Міжнародну енергетичну консультативну раду високого рівня створено при Міністерстві енергетики України.

Згідно з пресрелізом Міненерго в середу, основною метою цієї ради є підтримка України в протистоянні енергетичним викликам, що виникли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у найбільш ефективний і скоординований спосіб.

Серед ключових сфер її діяльності: сприяння терміновим ремонтам енергетичної інфраструктури та її захист, безпека постачання палива, безпека та захист об'єктів атомної енергетики, ефективні маршрути транзиту і транспортування нафти та газу, кібербезпека енергетичного сектору, застосування інноваційних технологій у процесах відновлення інфраструктури.

Перше засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради відбулося 1 листопада в Києві під співголовуванням міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Участь у засіданні онлайн також узяли керівники профільних міністерств Канади, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Великої Британії, США, а також Секретаріату Енергетичного співтовариства та Міжнародного енергетичного агентства.

"Те, що сьогодні ви всі зібралися, щоб обговорити способи протистояння викликам на енергетичному фронті, з якими ще не стикалася жодна з країн світу, - це екстраординарна подія вже сама по собі. І точно є запорукою того, що разом ми подолаємо ці важкі часи і переможемо", – наголосив під час засідання ради Галущенко, слова якого наведено в релізі.

Як стверджують у міністерстві, всі учасники засідання висловили намір посилити координацію зусиль у боротьбі з агресором, зокрема на енергетичному фронті, та підтвердили готовність співпрацювати згідно з цілями та завданнями Міжнародної енергетичної консультативної ради.

Як повідомлялося, на пресконференції в Києві 1 листопада Кадрі Сімсон повідомила, що країни ЄС акумулювали у Фонді енергетичної підтримки України, створеному Енергетичним співтовариством з ініціативи Єврокомісії, EUR25,5, які буде спрямовано на покриття нагальних потреб енергосистеми.

ЄС також має намір спрямувати EUR13 млн на відновлення пошкоджених російськими окупантами лабораторій на Чорнобильській атомній електростанції та ще EUR3,5 млн через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для підтримки української атомної галузі.

Теги: #рада #енергетика #міненерго

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