Координаційний центр не планує на середу рух суховантажів у рамках Чорноморської зернової ініціативи

Представництво ООН у Спільному координаційному центрі повідомило про відсутність планів щодо руху суховантажів у рамках Чорноморської зернової ініціативи 2 листопада.

"Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати який-небудь рух суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вівторок інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах. "Усі звіти про інспекції буде передано російській і українській делегаціям", - наголошується в повідомленні.

У ньому зазначається, що ООН тісно контактує з Туреччиною "і докладає всіх можливих зусиль для відновлення повномасштабної роботи СКЦ".