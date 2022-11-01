Економіка

18:28 01.11.2022

Координаційний центр не планує на середу рух суховантажів у рамках Чорноморської зернової ініціативи

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Представництво ООН у Спільному координаційному центрі повідомило про відсутність планів щодо руху суховантажів у рамках Чорноморської зернової ініціативи 2 листопада.

"Делегації України, Туреччини та ООН у СКЦ домовилися не планувати який-небудь рух суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи на 2 листопада", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вівторок інспектори ООН і Туреччини здійснили 36 перевірок суден в українських портах. "Усі звіти про інспекції буде передано російській і українській делегаціям", - наголошується в повідомленні.

У ньому зазначається, що ООН тісно контактує з Туреччиною "і докладає всіх можливих зусиль для відновлення повномасштабної роботи СКЦ".

Теги: #зерно #координаційний_центр

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