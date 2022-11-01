Економіка

16:48 01.11.2022

НБУ створив нову вертикаль підпорядкування "Фінансова стабільність" на чолі з першим заступником голови Рожковою

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НБУ створив нову вертикаль підпорядкування "Фінансова стабільність" на чолі з першим заступником голови Рожковою

Національний банк України (НБУ) створив нову вертикаль підпорядкування "Фінансова стабільність", до якої входить департамент фінстабільності, повідомила пресслужба регулятора у вівторок.

Згідно з повідомленням, керуватиме цією вертикаллю перший заступник голови правління Катерина Рожкова.

"Нововведення сприятиме удосконаленню процесу напрацювання та розробки регулярної бази для банківського та небанківського секторів із урахуванням аналізу системних ризиків, які виявляє Департамент фінстабільності", – пояснюється у повідомленні.

НБУ також включив до вертикалі "Загальний блок" департамент стратегії та розвитку.

Теги: #нбу #рожкова

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