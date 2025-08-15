Інтерфакс-Україна
Економіка
12:35 15.08.2025

Рада НБУ в п'ятницю розгляне питання звільнення Рожкової з посади 1-ї заступниці голови Нацбанку

Фото: https://bank.gov.ua/

Рада Національного банку України (НБУ) в п’ятницю розгляне питання звільнення з посади першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, яка була призначена на цю посаду на семирічний термін 15 червня 2018 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" кілька обізнаних джерел.

Як уточнив агентству один зі співрозмовників, засідання ради заплановано на другу половину дня.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", на посаду першого заступника голови НБУ, якщо вона стане вакантною, з високою ймовірністю може бути призначений Сергій Ніколайчук, який є заступником голови Нацбанку з липня 2021 року. До цього він з 2004 до 2019 року пройшов у центробанку шлях від економіста до директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу, після чого був призначений заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Рожкова працює в банківській системі України з 1998 року, з яких 12 років – на керівних посадах: вона була заступницею голови правління Ерсте Банку, Фінбанку, Платинум Банку, у 2009 році півроку очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду Національного банку, а з червня 2015 року до січня 2016 року – департамент банківського нагляду Національного банку. Після цього вона стала членом правління та заступницею голови НБУ, а потім – першою заступницею голови.

Як зазначається у нещодавньому рішенні Лондонського суду, який став на бік націоналізованого наприкінці 2016 року ПриватБанку у спорі з ексакціонерами щодо виводу з банку $1,9 млрд, Рожкова зіграла одну з ключових ролей у захисті інтересів держави.

До сфери управління першої заступниці голови НБУ наразі належать питання забезпечення фінансової стабільності, а в її вертикалі управління знаходяться департаменти методології регулювання діяльності банків та небанківських фінансових установ, а також департамент фінансової стабільності

Рада НБУ призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників голови Національного банку за поданням голови Національного банку.

