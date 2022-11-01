Економіка

16:03 01.11.2022

Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів

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Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів

Продаж генераторів та пауербанків у вересні-жовтні 2022 року зріс удесятеро порівняно з аналогічним періодом 2021 року в мережі національного маркетплейсу "АЛЛО", повідомили в пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Попит на товари маркетплейс "АЛЛО під час війни відчутно змінився. Наразі українці купують генератори, обігрівачі, ліхтарі, зарядні станції. Також продовжують купувати необхідну електроніку, товари для віддаленої роботи, навчання та побуту – ці категорії товарів не втрачають популярності, хоча загальний попит знизився. Продаж одягу, взуття, шкільної форми, дитячих товарів та іграшок впав на 90%. До грудня на генератори, сонячні панелі, пауербанки спостерігатиметься дефіцит", – повідомила операційна директорка ГК "АЛЛО" та керівниця маркетплейсу allo.ua Наталія Панкратова.

Водночас обсяг продажу генераторів збільшився удесятеро у вересні 2022 року порівняно з вереснем 2021 року. У жовтні стрибок трохи зменшився: збільшення обсягу продажу цього місяця становить п'ять разів.

"Середній чек (на генератори) загалом зріс за рік на 82% і становив понад 30 тис. грн", - повідомила Панкратова.

Найчастіше українці обирають компактні генератори 2,5-2,8 кВт. Власники приватних будинків надають перевагу двопаливним генераторам, дизельним і бензиновим, 5,5 кВт і більше.

Обсяг продажу пауербанків також зріс удесятеро порівняно з 2021 роком. У компанії зазначили, що в довоєнний час популярними були менш ємні моделі, зараз підвищений попит мають моделі з ємністю від 20000 mAh, які підходять для смартфонів, смарт-годинників та планшетів.

Середній чек у цій категорії за підсумками третього кварталу 2022 року становить 2 тис. грн.

У компанії зазначили, що під час війни виник попит на зарядні станції, до війни споживачам було достатньо пауербанків. Середній чек зарядної станції за третій квартал становить 28 тис. грн.

Партнерами національного маркетплейсу "АЛЛО" є тисячі українських підприємців, які пропонують товари більш як за трьома тисячами категорій. На початку воєнного вторгнення Росії попит упав на всі товари без винятку на 80-90%. Більшість партнерів маркетплейсу "АЛЛО" не працювали до квітня, зараз відновили роботу понад 75% торговців.

ТОВ "Алло" створено у 1998 році. Станом на лютий 2022 року мережа налічувала 340 торгових точок у 140 містах України. Наразі відкрито понад 270 торгових точок.

За останніми даними ресурсу opendatabot, учасниками ТОВ "Алло" є ПП "Дніпроінвест 2016" (95,19%), Дмитро Деревицький (3,6%), Максим Раскін (1,21%). Кінцевим бенефіціаром зазначено Деревицького.

Теги: #енергетика #алло #генератори

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