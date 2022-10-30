Економіка

12:42 30.10.2022

Частина Рівного залишилася без електрики через аварійне відключення електроенергії - мер

1 хв читати
Частина Рівного залишилася без електрики через аварійне відключення електроенергії - мер

Частина Рівного в неділю залишилася без електроенергії через аварійне відключення електрики, повідомив мер міста Олександр Третяк.

"ПрАТ "Рівнеобленерго" повідомляє про аварійне відключення світла: район Грабника, центр міста, район ТОВ "Рівнеобленерго". Аварійна бригада ТОВ "Рівнеобленерго" працює", - написав Третяк у телеграм-каналі.

Він зазначив, для того, щоб підтримати енергосистему, необхідно зменшити споживання електроенергії до мінімуму.

Теги: #електроенергія #рівнеобленерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 30.10.2022
Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

Більша частина Енергодара через обстріл залишилася без світла - мер

22:00 29.10.2022
В Україні стало менше відключень електроенергії, але дефіциту ще не подолано

В Україні стало менше відключень електроенергії, але дефіциту ще не подолано

13:45 29.10.2022
ENTSO-E підтверджує постачання в Україну зі Словаччини 15 МВт-год електроенергії в суботу

ENTSO-E підтверджує постачання в Україну зі Словаччини 15 МВт-год електроенергії в суботу

22:38 28.10.2022
Кабмін зберіг тарифи на електроенергію для населення до кінця березня - Міненерго

Кабмін зберіг тарифи на електроенергію для населення до кінця березня - Міненерго

20:11 28.10.2022
Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

Періоди відключень е/е в Києві та області збільшаться до 5-6 годин

19:34 28.10.2022
Графіки відключення електроенергії повернуться до планових наступного тижня

Графіки відключення електроенергії повернуться до планових наступного тижня

13:55 28.10.2022
Із понеділка у Харкові розпочнуться віялові відключення - Синєгубов

Із понеділка у Харкові розпочнуться віялові відключення - Синєгубов

12:49 28.10.2022
"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання

"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання

07:10 28.10.2022
Уряд Молдови обговорює варіанти віялових відключень електроенергії з 1 листопада

Уряд Молдови обговорює варіанти віялових відключень електроенергії з 1 листопада

15:11 27.10.2022
На Харківщині запроваджено обмеження на електропостачання у 8 громадах – ОВА

На Харківщині запроваджено обмеження на електропостачання у 8 громадах – ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Мінінфраструктури України заявляє про неможливість експорту зерна через перекриття РФ "зернового коридору"

Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" - Міноборони РФ

Контракти з "Росатомом" під тиском підписали лише близько 100 працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

Україна отримала $24,1 млрд, або 65% заявленої партнерами допомоги - Мінфін

"Укренерго" скасувало екстрені відключення світла у Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання

ОСТАННЄ

Глава Мінінфраструктури України заявляє про неможливість експорту зерна через перекриття РФ "зернового коридору"

ОСР мають актуалізувати графіки відключень споживачів для більш прогнозованого енергопостачання - радник прем'єра

"Укренерго" може отримати гранти від ЄБРР на ремонти пошкоджених російськими обстрілами об'єктів - радник прем'єра

Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" - Міноборони РФ

Агентство S&P підтвердило рейтинг Києва "ССС+" зі стабільним прогнозом

Чистий продаж НБУ минулого тижня знизився до $214,1 млн

Канада випустить 5-річні облігації на підтримку України

Кабмін схвалив проєкт меморандуму про взаєморозуміння з МФК щодо проєктів державно-приватного партнерства

Контракти з "Росатомом" під тиском підписали лише близько 100 працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

Глава Мінфіну пропонує партнерам фінансувати екстрене відновлення країни через новий бюджетний фонд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА