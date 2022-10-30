Частина Рівного залишилася без електрики через аварійне відключення електроенергії - мер

Частина Рівного в неділю залишилася без електроенергії через аварійне відключення електрики, повідомив мер міста Олександр Третяк.

"ПрАТ "Рівнеобленерго" повідомляє про аварійне відключення світла: район Грабника, центр міста, район ТОВ "Рівнеобленерго". Аварійна бригада ТОВ "Рівнеобленерго" працює", - написав Третяк у телеграм-каналі.

Він зазначив, для того, щоб підтримати енергосистему, необхідно зменшити споживання електроенергії до мінімуму.