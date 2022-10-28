Глава Мінфіну пропонує партнерам фінансувати екстрене відновлення країни через новий бюджетний фонд

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, створений нещодавно Верховною Радою у складі спеціального фонду державного бюджету України, є гарною нагодою для міжнародних партнерів підтримати екстрене відновлення країни, вважає міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми пропонуємо чіткий механізм: якщо ви зараз бажаєте нам допомогти, ось вам такий механізм через бюджет. Це безпосередньо для поточних потреб, критичної інфраструктури", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, якщо є бажання безпосередньо якийсь проєкт реалізовувати із постраждалими муніципалітетами чи компаніями – це можна продовжувати робити, проте новий фонд створює можливість спрямовувати кошти на швидке відновлення через бюджет.

"Цей механізм адмініструватиметься Мінфіном, але ми не використовуватимемо ці кошти: це мають бути Мінрегіон. Мінінфраструктури, Міносвіти, МОЗ. Буде список пріоритетів, де інфраструктура зруйнована, і потім ці кошти будуть спрямовуватися на них", - пояснив Марченко.

Він уточнив, що якщо йдеться про грантові кошти, то вони можуть спрямовуватися через міжнародні трастові фонди, наприклад, новий фонд Світового банку (СБ) на відновлення.

Глава Мінфіну повідомив, що зараз роз'яснює партнерам цей новий бюджетний механізм фінансування екстреного відновлення, поділяючи це питання з "великим" повоєнним відновленням, про форму та архітектуру якого зараз триває дискусія.

"Ми зараз 90% часу приділяємо комунікаціям. Це не просто, але вісім місяців якось живемо. Коли мене запитують, як ви справляєтеся, я говорю: якби ви давали $5 млрд щомісяця, як обіцяли, то було б краще", – зазначив напівжартома Марченко.

За його словами, Україні загалом та Мінфіну, зокрема, вдалося налагодити нормальні прямі контакти із керівництвом Міжнародного валютного фонду (МВФ), СБ та міністрами фінансів країн G7.

Коментуючи, на прохання агентства своє обрання головою Ради керуючих СБ і МВФ на 2023 рік на щорічних зборах цих організацій, що відбулися в жовтні, Марченко уточнив, що йдеться про виконання кількох основних функцій: головування на щорічних і весняних зборах СБ і МВФ, участь у розробці та погодження внутрішніх документів організацій, погодження винагород для керівництва Фонду та СБ та інші процедурні питання.

Як повідомлялося, правки до держбюджету-2022 щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Верховна Рада ухвалила 19 липня. Передбачається, що Фонд наповнюватиметься за рахунок націоналізації в Україні російських активів. Далі його кошти за погодженням із профільним парламентським комітетом будуть використовуватися за напрямами: будівництво громадських будівель, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури, придбання житлових приміщень для тимчасово переміщених осіб та громадян, які втратили нерухоме майно.

Згідно з презентацією Марченка на Міжнародній експертній конференції з відновлення у Берліні 25 жовтня, обсяг коштів цього Фонду за рахунок російських націоналізованих активів оцінено у 19 млрд грн.

Глава Мінфіну також зазначив, що уряд з початку війни вже виділив із Резервного фонду на екстрене відновлення 6,04 млрд грн, або близько $200 млн.