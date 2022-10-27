Київрада планує розглянути низку земельних питань, пов'язаних із будівництвом в охоронних зонах, - нардеп

Порядок денний Київської міської ради містить низку земельних питань, пов'язаних із будівництвом в охоронних історичних та зелених зонах, повідомив народний депутат ("Слуга народу") Роман Грищук.

Як повідомив нардеп у фейсбуці, у переліку питань, зокрема, передача земельних ділянок під будівництво на території стадіону на вул. Каблукова, 26 у Солом'янському районі, у буферній зоні ЮНЕСКО на вул. Малопідвальній, 4, в охоронній зоні Київської фортеці у Печерському районі (вул. Ігоря Брановицького, 3), а також на вул. Гончара, 71 на території історичної будівлі 19 століття - садиби Осипа Родіна.

Крім того, планується розгляд питання зміни призначення земельної ділянки на вул. Вознесенський, 25, що початково відведено під музей на території печер 12 століття.

Планується передати в оренду ділянку площею 0,2 га для експлуатації кафе у лісовій зоні "Гідропарку" на Броварському проспекті, 18г. За словами Грищука, заклад є самобудом.

Нардеп наголосив, що юристи Київради надали правові висновки із рекомендаціями не підтримувати зазначені проєкти рішень.