"Метінвест" Ахметова подав позови проти Росії до Європейського суду з прав людини за завдану шкоду підприємствам

Гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського повідомляє, що 16 підприємств групи подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії за шкоду, заподіяну Росією майну та власності компанії в Маріуполі та на іншій території України із 24 лютого 2022 року.

Згідно з пресрелізом "Метінвесту" у вівторок, серед інших позовів подали маріупольські комбінати "Азовсталь" та ММК імені Ілліча. До того ж понад 10 підприємств групи подадуть аналогічні позови до кінця цього року.

Група "Метінвест" стверджує, що "росія порушує її права відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, завдавши значних збитків та руйнування її активам, позбавляючи групу контролю над її активами, у багатьох випадках фактично позбавляючи групу права власності на активи, а також позбавляючи групу можливості використовувати свої активи у комерційних цілях та отримувати дохід".

"Тому кожне підприємство групи, яке зазнало збитків внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну з лютого 2022 року, подає позов проти росії, щоб притягнути її до відповідальності за руйнування, які вона завдала активам групи, і вимагає справедливої компенсації за збитки, заподіяні російській агресії" , - констатують у прес-релізі.

Водночас уточнюється, що заяви групи йдуть за аналогічним позовом співвласника "Метінвесту" Ріната Ахметова, який він подав до ЄСПЛ 23 червня 2022 року. Група "Метінвест" підтримує його позов, розглядає заяви своїх підприємств як взаємодоповнювальні та діє у повній координації зі своїм акціонером у процесі розгляду справ.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".