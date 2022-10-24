Економіка

17:55 24.10.2022

Зернотрейдер "Прометей" звинувачує ДПС у затягуванні відшкодування ПДВ за рахунок тривалих перевірок бізнесу

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ГК "Прометей" (м. Миколаїв) з січня 2022 року не отримувала відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), загалом зернотрейдинговій групі не виплачено фіскальних компенсацій обсягом 112 млн грн, повідомила компанія в пресрелізі в понеділок.

При цьому вона вказує на те, що Державна податкова служба (ДПС) проводить вибіркове відшкодування ПДВ та звинувачує її у затягуванні його повернення шляхом проведення тривалих перевірок бізнесу.

"Як повідомляли і в самій податковій, так і за словами представників бізнесу, паралельно (з відсутністю відшкодування ПДВ – ІФ-У) було розпочато ретельні перевірки. Неформально мета цих ревізій полягає у затягуванні відшкодувань, оскільки частина підприємств не отримала виплати за січень і не має інформації, коли цей процес де-факто буде запущено", - заявила група компаній.

Відповідний перехід економіки в ручний режим залишає компаніям перехід у "тінь" як єдиний варіант продовження діяльності, наголошує зернотрейдер.

"Незрозумілим є той факт, що повернення вже отримує бізнес, втрати якого не можна порівняти з "воєнними" витратами агроекспортерів - стратегічного спрямування для економіки України. Зокрема, про отримання виплат відшкодування заявляють члени Української асоціації меблярів. А більшість аграріїв, які й так перебувають" на межі рентабельності, все ще чекають на свою чергу для отримання повернень", - зазначається в пресрелізі.

Зернотрейдер наголосив, що для компаній українського АПК питання фактичного відшкодування ПДВ – не просто позитивна подія, а необхідна умова виживання на ринку.

За даними компанії, у зв'язку з нестабільною ситуацією в Миколаєві всі дані про виплати ПДВ експортеру перебувають у юрисдикції податкової Волинської області, яка не демонструє зацікавленості у вирішенні питання з його відшкодуванням "Прометею".

"Компанія одна з небагатьох, хто не закрив ту частину свого бізнесу, яка розташована в Миколаївському регіоні, у безпосередній близькості до лінії фронту. Водночас дедалі більше платники податків у Миколаєві вже зупинилися чи закрилися. Можливо, це і є причиною, адже негласно претенденти на відшкодування діляться на категорії, і "прифронтові" компанії вочевидь не є фаворитами для фіскальних органів", - констатував зернотрейдер.

"Звичайно, зараз пріоритетом для країни є фінансування оборони та безпеки, проте вибіркове невідшкодування ПДВ – це перехід економіки до ручного режиму, і чи не залишає влада такою практикою лише одну альтернативу агробізнесу – перехід у тінь?", - додав він у пресрелізі.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики зернових та зернобобових культур на базі 29 елеваторів у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній запланувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.

Теги: #прометей

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