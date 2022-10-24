"Зерновий коридор" працює, незважаючи на ворожі спроби перервати його - речник Одеської ОВА

Робота "зернового коридору" продовжується, незважаючи на спроби російських окупантів перервати цю ініціативу, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Російська Федерація намагається певним чином впливати на роботу цієї зернової ініціативи... Але "зерновий коридор" працює, незважаючи на ворожі спроби перервати цю роботу і якимось чином спровокувати те, щоб зернова ініціатива, власне, не працювала. Тож ситуація у нас повністю під контролем з боку і військової адміністрації, і наших сил оборони", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

Речник ОВА зазначив, що внаслідок масованих ракетних ударів три українські порти "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" протягом останніх днів "працювали менше звичайного - десь на 30% від запланованих обсягів".

"40 тис. тонн пшениці вирушили до Ємену. Плюс до цього - вчора з трьох портів великої Одеси вийшли ще шість балкерів, які доставляють до пунктів призначення в Азії та Європі 124 тис. тонн українського зерна", - нагадав Братчук.