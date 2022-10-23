Ще сім суден із зерном вийшли з українських портів у рамках "зернової ініціативи"

У неділю, 23 жовтня, ще сім суден із зерновими вантажами вийшли з українських морпортів, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.

Серед них - балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, він вийшов із Чорноморського порту з 40 тис. тонн пшениці для Ємену на борту.

Також із морпортів Одеси, Чорноморська і морпорту "Південний" вийшли шість суден з 124,3 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

У Мінінфраструктури наголошують, що Росія свідомо затримує повноцінну реалізацію "зернової ініціативи", у зв'язку з чим порти працюють в останні дні тільки на 25-30% своїх можливостей.

Загалом із 1 серпня з портів Великої Одеси 380 суден експортували 8,5 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Як повідомлялося, на думку "Агротрейду", робота "зернового" коридору, відкритого завдяки стамбульським зерновим домовленостям для експорту агропродукції з України, є нестабільною через відсутність чіткого графіка спільних інспекцій вантажів представниками країн-підписантів угоди.