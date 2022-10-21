Кличко висловив сподівання на продовження співпраці столичної влади з ЄБРР під час післявоєнного відновлення Києва

Мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо висловив сподівання на продовження співпраці столичної влади з Банком під час післявоєнного відновлення міста, повідомляє пресслужба київського мера у п'ятницю.

Зазначається, що на зустрічі також були присутні віцепрезидент ЄБРР Алан Пію, керуючий директор у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, заступник директора Ради Директорів ЄБРР від України Артeм Шевальов.

"Я хочу подякувати нашим партнерам із Європейського банку реконструкції і розвитку за підтримку та системну співпрацю, що триває вже не один рік. І завдяки якій ми реалізували багато проєктів у місті. ЄБРР - наш надійний партнер, який завжди підтримує Київ у прагненні до розвитку та в реалізації важливих для столиці інфраструктурних проєктів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у 2019 році Київ приєднався до Програми ЄБРР "Зелені міста", ставши 21 містом у країнах операцій ЄБРР та другим містом в Україні, яке приєдналося до програми реалізації "зелених проєктів".

На думку мера, втілення Плану дій "Зелене місто" (Green City Action Plan) дасть змогу реалізувати проєкти щодо розвитку транспортної інфраструктури та модернізації системи централізованого теплопостачання.

Крім того, за словами Кличка, за допомогою міжнародних партнерів Київ здійснює масштабну модернізацію тепломереж. У столиці замінюють аварійні труби, модернізують теплопункти, встановлюють нове обладнання на ТЕЦ. За декілька останніх років місто оновило 360 км труб у тепломережі та зменшило аварійність і тепловтрати на 10 відсотків.

Також місто спільно з ЄБРР розпочало реалізацію ще двох проєктів. Проєкт "Модернізація міського транспорту Києва ІІ" передбачає надання EUR180 млн на оновлення рухомого складу міського транспорту (йдеться про закупівлю трамваїв, вагонів метро, комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки "Контрактова площа", капітальний ремонт автопроїздів мосту Метро). Другий проєкт - "Модернізація системи централізованого теплопостачання Києва" передбачає надання EUR140 млн на модернізацію системи теплопостачання міста.

"У зв’язку з варварським вторгненням Росії всі плани міста з комплексного розвитку зазнали суттєвих коригувань: будівництво, реконструкції та капітальні ремонти інфраструктурних об’єктів за "Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки" призупинено до завершення воєнного стану. Фінансування цих проєктів не відбувається. Дії міської влади насамперед спрямовані на підтримку критичної інфраструктури столиці та заходи з недопущення гуманітарної катастрофи. Але ми вистоїмо і переможмо. Нам треба буде відбудовувати, оновлювати нашу столицю. Тому, сподіваємося, що наша співпраця з ЄБРР буде продовжена", - наголосив Віталій Кличко.

Президент ЄБРР, у свою чергу, наголосила, що і надалі партнери робитимуть все можливе для підтримки України та Києва.

Джерело: https://kyiv.klichko.org/klychko-zustrivsia-z-prezydentkoiu-yebrr-odil-reno-basso/