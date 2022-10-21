Економіка

14:46 21.10.2022

У найближчі півроку можливі скорочення персоналу в кожній п'ятій українській компанії – опитування порталу grc.ua

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У найближчі півроку можливі скорочення персоналу в кожній п'ятій українській компанії – опитування порталу grc.ua

За сім місяців військової агресії Росії проти України майже 40% компаній скоротили різну кількість персоналу, ще 2% підприємств і організацій узагалі припинили свою діяльність, про це свідчить опитування, проведене кадровим порталом grc.ua у вересні 2022 року серед представників компаній різних галузей у всіх регіонах України.

Незважаючи на поступове відновлення ринку праці після повного падіння наприкінці лютого 2022 року, кількість вакансій залишається, як і раніше, меншою порівняно з довоєнним періодом, а хвиля скорочень триватиме, зазначається в повідомленні порталу.

Як свідчить вересневе опитування, у найближчі півроку майже 7% підприємств і організацій планують скорочення персоналу. 14,5% компаній припускають із високою імовірністю застосування цього непопулярного методу оптимізації витрат найближчим часом.

Трохи більше ніж половина (58,1%) опитаних компаній поки що не планують скорочення, проте припускають його ймовірність через складність точних прогнозів у нестабільній ситуації війни.

Лише кожна п'ята компанія (20,5%) впевнена, що в найближчі півроку не скорочуватиме персонал.

Серед компаній, які планують скоротити штат, найбільша частка передбачає, що під дію оптимізаційних заходів підпадуть 6-15% працівників. Масові скорочення від 30% штату та понад 50% колективу планує найменша кількість підприємств та організацій.

Теги: #підприємства #кадри

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