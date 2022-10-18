Економіка

20:09 18.10.2022

Мінфін підвищив ставку 7-міс. ОВДП до 14% та 18-міс. до 18,5%, залучив понад 5,6 млрд грн

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Мінфін підвищив ставку 7-міс. ОВДП до 14% та 18-міс. до 18,5%, залучив понад 5,6 млрд грн

Міністерство фінансів у вівторок підвищило ставку розміщення 7-міс. облігацій внутрішньої держпозики з 12% до 14% річних, а 18-міс. – із 16% до 18,5% річних, щоправда, це було зроблено на спецаукціонах для двох покупців.

За інформацією Мінфіну на його сайті, це дозволило додатково залучити 5,63 млрд грн.

Водночас на трьох звичайних аукціонах, на які було подано 40 заявок, ставки залишилися на колишньому рівні: 6 міс. - 12%, 12-міс. - 14% та 19 міс. - 16% річних. На них Мінфін залучив ще 170,4 млн грн, задовольнивши всі заявки.

Крім того, відомству вдалося розмістити 5-6-міс. доларові ОВДП одразу на $312,2 млн, чому сприяло підвищення тиждень тому ставки за ними із 4% до 4,25% річних.

Значно більше заявок було подано на купівлю 6-міс. паперів - 23, проте їх обсяг склав лише $17,3 млн, тоді як 8 заявок на придбання позапланових 5-міс. паперів принесли Мінфіну одразу $294,9 млн, що також може свідчити на користь версії спецаукціонів для окремих банків.

Як повідомлялося, Нацбанк із моменту підвищення облікової ставки у червні до 25% річних закликає Мінфін також збільшити прибутковості за ОВДП, а останнім часом заговорив про можливість вийти на вторинний ринок із паперами зі свого портфеля.

За оцінками НБУ, ставки на папери близько року на вторинному ринку зараз становлять 19-20% річних та вище. Про можливість продати ОВДП за такими ставками повідомила і голова правління Комерційного індустріального банку (Cominbank) Тетяна Путінцева.

На її думку, до цих первинних аукціонів ринок очікував на зростання ставок прибутковості на первинних розміщеннях гривневих ОВДП щонайменше на 30%, оскільки на вторинному ринку, залежно від терміну погашення облігацій, ставки в 1,5-2 вищі.

"Говорити про те, що у жовтні-листопаді буде сформована тенденція до вирівнювання залучених і сплачених за ОВДП коштів можна лише за умови, коли Міністерство фінансів запропонує привабливіші ставки прибутковості на первинних розміщеннях гривневих ОВДП, або якщо НБУ знизить привабливість депозитних сертифікатів НБУ", – вважає голова банку.

За даними Нацбанку без урахування останніх аукціонів, від початку війни Мінфін залучив від розміщення ОВДП 149,1 млрд грн (в еквіваленті), зокрема 100,22 млрд грн, $1,073 млрд і EUR468,4 млн, тоді як направив на погашення 164, 21 млрд грн, $1,681 млрд та EUR168 млн.

 

 

Теги: #ставки #овдп

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