Економіка

16:20 18.10.2022

Голова НБУ вирушив до Відня на переговори з місією МВФ

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Голова НБУ вирушив до Відня на переговори з місією МВФ

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний найближчими днями проведе переговори з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо України, яка напередодні розпочала роботу у Відні.

"Поїхав далі… Відень. Місія… Перемога", – написав він на фейсбук-сторінці у вівторок неподалік польського Кракова.

Пишний уточнив, що низка працівників Нацбанку – членів комітету з монетарної політики (КМП) вже проводять переговори з місією.

Глава НБУ, затверджений Радою на цій посаді 7 жовтня, повідомив також, що провів у вівторок своє перше засідання КМП.

За його словами, він зміг познайомитися та побачити у "бойових умовах" аналітичну складову Національного банку.

"І можу сказати, друзі, що це найпотужніший аналітичний центр із неймовірним спектром охоплення. Мабуть, найпотужніший у країні. Буду знайомитись ближче, розвивати і використовувати потенціал на повну силу", – додав Пишний.

Як повідомлялося, минулого тижня директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що команда Фонду спільно з українською командою одразу після щорічних зборів МВФ і Світового банку, що завершилися у вихідні, займеться визначенням макроекономічних рамок і бюджету України.

Передбачається, що успішна робота місії дозволить визначити параметри для початку роботи над новою моніторинговою програмою із залученням Ради директорів МВФ, що буде підставою для повноцінної програми роботи з Фондом. Міністр фінансів США Джанет Єллен минулого тижня наголосила, що нова повноцінна програма МВФ для України може бути на початку наступного року.

"Сподіваємося на досягнення домовленостей щодо макроекономічних показників, параметрів державного бюджету на 2023 рік та джерел покриття його дефіциту, що буде початком роботи над новою програмою з Фондом", – у свою чергу анонсував місію Пишний.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3-4 млрд на місяць порівняно з $5 млрд на місяць у 2022 році, які Україні поки що жодного разу не вдалося залучити.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, зокрема $15 млрд від МВФ.

Джерело: https://www.facebook.com/pyshnyy

Теги: #нбу #пишний

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