Рада збільшила воєнні видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх позик

Видатки державного бюджету України на 2022 рік збільшено ще на 386,87 млрд грн – до 3 трлн 37,01 млрд грн для фінансування ЗСУ та інших силових органів, зокрема загального фонду – до 2 трлн 613,14 млрд грн.

Як йдеться в інформації на сайті Ради, за відповідний законопроєкт №8126 у вівторок проголосували 318 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Згідно з документом, який було ухвалено одразу за основу та загалом без обговорення, додаткові витрати будуть профінансовані за рахунок відповідного збільшення внутрішніх запозичень – до 1 трлн 497,24 млрд грн.

Міноборони запропоновано направити додатково 365,16 млрд грн (зокрема на оплату праці – 219,13 млрд грн), МВС – 12,9 млрд грн (5,84 млрд грн), СБУ – 3,74 млрд грн (3,58 млрд грн), ГУР Міноборони – 3,17 млрд грн (2,37 млрд грн), Держспецзв'язку – 1,25 млрд грн (1,21 млрд грн), УДО – 0,59 млрд грн (0,57 млрд грн) та Службі зовнішньої розвідки – 45 млн. грн.

Закон передбачає збільшення граничного розміру дефіциту держбюджету до 1 трлн 497,24 млрд грн, а граничного розміру держборгу на кінець року - до 4 трлн 33,76 млрд грн.

Наразі доходи держбюджету-2022 затверджено у розмірі 1,553 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,211 трлн грн, тоді як видатки – відповідно 2,648 трлн грн, зокрема загального фонду – 2,224 трлн грн.

Спочатку в грудні минулого року доходи держбюджету-2022 були затверджені в обсязі 1,324 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,183 трлн грн, що відповідно на 9,7% та 12,2% більше порівняно із затвердженими доходами держбюджету-2021.

Початкові видатки держбюджету-2022 становили 1,499 трлн грн (на 3,8% більше 2021 р), зокрема загального фонду – 1,346 трлн грн (+5,3%).

За даними Нацбанку, з початку війни Мінфін залучив від розміщення облігацій внутрішньої держпозики 149,1 млрд грн (в еквіваленті), зокрема 100,22 млрд грн, $1,073 млрд і EUR468,4 млн, тоді як направив на погашення 164,21 млрд грн, $1,681 млрд та EUR168 млн.