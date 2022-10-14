Економіка

16:20 14.10.2022

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік

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Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, затверджено бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік.

Загальну суму прибуткового бюджету визначено у сумі 594,4 млрд гривень, із них власні доходи – обсягом 386,5 млрд грн.

Загальний обсяг видаткової частини визначено у сумі 594,4 млрд грн.

Теги: #бюджет #пенсійний_фонд

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