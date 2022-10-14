Економіка

16:01 14.10.2022

Для мобілізаційних потреб економіки України працюють понад 3 тис. підприємств - Шмигаль

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Для мобілізаційних потреб економіки України працюють понад 3 тис. підприємств - Шмигаль

Для мобілізаційних потреб економіки України працюють понад 3 тис. підприємств, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Українська економіка вже працює на військових рейках. Держава наразі стала одним із головних замовників, зокрема й у приватного сектору. Для мобілізаційних потреб економіки нині працюють понад 3 тисячі підприємств", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, ці підприємства, установи та організації забезпечують потреби Збройних сил, військових формувань та критично важливої ділянки фронту й тилу.

Теги: #економіка #підприємства

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