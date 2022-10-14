Монобільшість пропонує збільшити військові видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн

Майже півсотні членів правлячої фракції "Слуга народу", серед яких голова бюджетного комітету ВР, зареєстрували в парламенті законопроєкт про внесення чергових змін до держбюджету-2022 (№8126).

"Бюджет цього року буде знову змінений. Уже восьмий раз з початку війни. Уряд пропонує збільшити військові видатки цього року на 387 млрд грн. Джерело покриття, як завжди, – внутрішні запозичення (в т.ч. "друк")", – написав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За його даними, Міноборони пропонується спрямувати додатково 365,2 млрд грн, МВС – 12,9 млрд грн, СБУ – 3,7 млрд грн, ГУР Міноборони – 3,2 млрд грн, Держспецзв'язку – 1,3 млрд грн, УДО – 600 млн грн та Службі зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

Тексту законопроєкту на сайті ВР поки що немає.

Наразі доходи держбюджету-2022 затверджено в розмірі 1,553 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,211 трлн грн, тоді як видатки – відповідно 2,648 трлн грн, зокрема загального фонду – 2,224 трлн грн.

Спочатку в грудні минулого року доходи держбюджету-2022 було затверджено в обсязі 1,324 трлн грн, зокрема загального фонду – 1,183 трлн грн, що, відповідно, на 9,7% та 12,2% більше порівняно із затвердженими доходами держбюджету-2021.

Початкові видатки держбюджету-2022 становили 1,499 трлн грн (на 3,8% більше ніж у 2021 р.), зокрема загального фонду – 1,346 трлн грн (+5,3%).