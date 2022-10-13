Економіка

18:32 13.10.2022

Рада ухвалить проєкт бюджету-2023 у листопаді - нардеп

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Рада ухвалить проєкт бюджету-2023 у листопаді - нардеп

Верховна Рада ухвалюватиме проєкт державного бюджету на наступний рік на початку листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Щодо голосування проєкту бюджету 2023 року. Підтверджую, що голосування переноситься з третього тижня жовтня на початок листопада", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі в четвер.

Народний депутат пояснив, що "затримка пов'язана виключно з додатковою роботою з нашими партнерами, яким потім половину цього бюджету фінансувати".

Железняк наголосив, що голосів нардепів для ухвалення бюджету вистачає.

Як повідомлялося, народний депутат Олена Шуляк (фракція "Слуга народу") заявила, що в жовтні парламент проєкт держбюджету на 2023 рік не ухвалюватиме. 

Теги: #рада #держбюджет

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