Рада ухвалить проєкт бюджету-2023 у листопаді - нардеп

Верховна Рада ухвалюватиме проєкт державного бюджету на наступний рік на початку листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Щодо голосування проєкту бюджету 2023 року. Підтверджую, що голосування переноситься з третього тижня жовтня на початок листопада", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі в четвер.

Народний депутат пояснив, що "затримка пов'язана виключно з додатковою роботою з нашими партнерами, яким потім половину цього бюджету фінансувати".

Железняк наголосив, що голосів нардепів для ухвалення бюджету вистачає.

Як повідомлялося, народний депутат Олена Шуляк (фракція "Слуга народу") заявила, що в жовтні парламент проєкт держбюджету на 2023 рік не ухвалюватиме.