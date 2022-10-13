До України надійшли $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування МВФ - Шмигаль

До України надійшли $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"$1,3 млрд додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду надійшли до України. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, загалом МВФ надав Україні $2,7 млрд із початку повномасштабної війни.

"Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку нової спеціальної програми, яка запрацює наступного року. Дякуємо нашим партнерам і союзникам за непохитну підтримку", - підсумував прем'єр.