Економіка

15:08 10.10.2022

Відключення е/е у Києві та області триватиме близько двох годин – ДТЕК

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Відключення е/е у Києві та області триватиме близько двох годин – ДТЕК

За розпорядженням головного диспетчера НЕК "Укренерго" у Києві та Київській області тимчасово обмежено електропостачання частини промислових підприємств та побутових споживачів, тривалість відключень становитиме близько двох годин, повідомила компанія "ДТЕК Мережі".

"Для збереження цілісності енергосистеми НЕК "Укренерго" прийняла рішення про тимчасове обмеження електропостачання в Києві та області. З цим розпорядженням "Укренерго" звернулася до "ДТЕК Київських електромереж" і "ДТЕК Київських регіональних електромереж", – йдеться у релізі "ДТЕК Мережі".

Згідно з релізом, для збалансування енергосистеми країни очікується, що тривалість відключень триватиме близько двох годин.

"Критичні об'єкти соціальної сфери – лікарні, метрополітен, рятувальні служби тощо – забезпечуються електроенергією в повному обсязі", – наголосили в компанії.

Там також зазначили, що енергетики "ДТЕК Мережі" спільно з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми, пошкоджену внаслідок ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури столиці та області.

Теги: #київ #електропостачання #дтек

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