Економіка

08:24 08.10.2022

Глава МВФ анонсувала швидкі переговори з Україною щодо Програмного моніторингу на шляху до нової програми

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Глава МВФ анонсувала швидкі переговори з Україною щодо Програмного моніторингу на шляху до нової програми

Міжнародний валютний фонд (МВФ), який увечері в п'ятницю схвалив виділення Україні ще $1,3 млрд розширеного екстреного фінансування (Food Shock Rapid Financing Instrument), продовжить тісну взаємодію з українською владою і незабаром розпочне з нею переговори щодо Програмного моніторингу за участю Ради директорів (PMB), повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

"PMB націлений на забезпечення міцної основи для макроекономічної політики, подальшої активізації донорської підтримки та допомогу на шляху до угоди про upper credit tranche (більш масштабні програми, зазвичай – stand by або розширеного фінансування – ІФ)", – йдеться у заяві Георгієвої за підсумками рішення ради директорів

Вона зазначила, що вторгнення Росії в Україну, яке почалося понад сім місяців тому, призвело до великих людських жертв, масового переміщення населення та значного руйнування інфраструктури та житла. "Вплив на економічну активність був величезний: реальний ВВП сильно скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була значно підірвана, а бюджетний дефіцит збільшився до безпрецедентного рівня", - зазначила глава МВФ.

За її словами, українська влада заслуговує на велику похвалу за те, що зберегла значною мірою макрофінансову стабільність у цих надзвичайно складних обставинах. Оскільки економіка адаптується до війни, основні макроекономічні політики були спрямовані на збереження пріоритетних витрат, послаблення тиску на гривню та міжнародні резерви, а також збереження фінансової стабільності, додала Георгієва.

Вона наголосила, що Україна стикається з ризиками та невизначеностями, пов'язаними з небезпечною ситуацією в безпековій сфері, здатністю проводити політику та впливом зовнішніх подій.

Директорка-розпорядниця Фонду зазначила, що унікальна через екстремальні обставини, що існують нині в Україні, дуже висока невизначеність ускладнює сьогодні досить точну оцінку того, що потрібно для забезпечення стійкості боргу України, але баланс ймовірностей передбачає, що існують вищі ризики нестійкості боргу.

"У поєднанні з незмінною відданістю України економічним, фіскальним та управлінським реформам, а також активною участю всіх інших зацікавлених сторін, включно з міжнародними фінансовими інститутами та приватним сектором, основна частина офіційних двосторонніх кредиторів та донорів України – через відповідних виконавчих директорів у Фонді – дали зрозуміти, що мають намір продовжувати надавати фінансову підтримку Україні, щоб допомогти досягти збалансованого зростання та середньострокової зовнішньої життєздатності", – заявила Георгієва.

Вона додала, що для зниження ризиків для МВФ, пов'язаних із кредитуванням України за цих обставин, ці двосторонні кредитори та донори підтвердили своє визнання статусу привілейованого кредитора Фонду щодо непогашеного боргу України, включно з $1,3 млрд у рамках нового розширеного RFI. За її словами, вони зобов'язуються - враховуючи співпрацю України з Фондом, що триває, - надавати фінансову підтримку на відповідних умовах для забезпечення здатності України обслуговувати перед Фондом свої чинні зобов'язання.

Двосторонні кредитори та донори також підтвердили, що упродовж цього початкового періоду підтримки Фонду діятиме відстрочка виплат Україною зобов'язань Групі кредиторів України, оголошена 20 липня 2022 року, наголошується в заяві.

Як повідомлялося, до проєкту держбюджету-2023 закладено припущення, що Україна зможе залучити $38 млрд зовнішнього фінансування на фінансування дефіциту, зокрема від МВФ $15 млрд.

Нинішнього року на початку березня Фонд виділив Україні $1,4 млрд у рамках RFI, проте з урахуванням необхідності погашення та обслуговування раніше отриманих кредитів від Фонду на суму близько $2,4 млрд фактично йдеться про рефінансування боргу.

 

 

Теги: #мвф #моніторинг

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