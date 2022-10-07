Новий глава НБУ назвав базовим пріоритетом співпрацю з МФО і насамперед з МВФ

Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), насамперед із Міжнародним валютним фондом (МВФ), є основним базовим пріоритетом, оскільки допомога партнерів критично важлива для фінансування дефіциту держбюджету, заявив новий глава Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Міжнародний рівень, на мою думку, на сьогодні є основним пріоритетом команди Національного банку та його глави. Збереження макрофінансової стабільності та ефективна співпраця з міжнародними партнерами - один із пріоритетів функціонування всієї країни в умовах війни і, що головне, її відновлення після нашої перемоги", - заявив він у Верховній Раді перед позитивним голосуванням за його кандидатуру на посаді глави НБУ у п'ятницю.

Пишний нагадав, що бюджетний дефіцит та бюджетні потреби щомісяця цього року понад $5 млрд, а потреби у фінансуванні наступного року становлять щонайменше $38 млрд.

"З того, що я знаю і розумію, ці гроші готові надати. Але для цього Україна має ефективно відпрацювати взаємодію та переговорний процес із МВФ. Це зелене світло, яке відкриє Україні доступ до необхідних ресурсів, які так нам потрібні наступного року", - наголосив Пишний.

Він зазначив, що для нього, як для глави Національного банку, це буде одним із основних пріоритетів.