Економіка

18:20 07.10.2022

Новий глава НБУ назвав базовим пріоритетом співпрацю з МФО і насамперед з МВФ

1 хв читати
Новий глава НБУ назвав базовим пріоритетом співпрацю з МФО і насамперед з МВФ

Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), насамперед із Міжнародним валютним фондом (МВФ), є основним базовим пріоритетом, оскільки допомога партнерів критично важлива для фінансування дефіциту держбюджету, заявив новий глава Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Міжнародний рівень, на мою думку, на сьогодні є основним пріоритетом команди Національного банку та його глави. Збереження макрофінансової стабільності та ефективна співпраця з міжнародними партнерами - один із пріоритетів функціонування всієї країни в умовах війни і, що головне, її відновлення після нашої перемоги", - заявив він у Верховній Раді перед позитивним голосуванням за його кандидатуру на посаді глави НБУ у п'ятницю.

Пишний нагадав, що бюджетний дефіцит та бюджетні потреби щомісяця цього року понад $5 млрд, а потреби у фінансуванні наступного року становлять щонайменше $38 млрд.

"З того, що я знаю і розумію, ці гроші готові надати. Але для цього Україна має ефективно відпрацювати взаємодію та переговорний процес із МВФ. Це зелене світло, яке відкриє Україні доступ до необхідних ресурсів, які так нам потрібні наступного року", - наголосив Пишний.

Він зазначив, що для нього, як для глави Національного банку, це буде одним із основних пріоритетів.

Теги: #нбу #пишний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 07.10.2022
Глава НБУ Пишний назвав ефективними рішення НБУ щодо коригування курсової політики

Глава НБУ Пишний назвав ефективними рішення НБУ щодо коригування курсової політики

13:24 07.10.2022
Шмигаль після призначення Пишного головою НБУ: Впевнений, що спільна робота уряду та Нацбанку гарантує макроекономічну стабільність

Шмигаль після призначення Пишного головою НБУ: Впевнений, що спільна робота уряду та Нацбанку гарантує макроекономічну стабільність

12:37 07.10.2022
НБУ очолив екскерівник Ощадбанку Пишний

НБУ очолив екскерівник Ощадбанку Пишний

21:22 06.10.2022
НБУ включив об'єкти незавершеного будівництва до переліку забезпечення прийнятного для обліку при розрахунку розміру кредитного ризику

НБУ включив об'єкти незавершеного будівництва до переліку забезпечення прийнятного для обліку при розрахунку розміру кредитного ризику

20:13 06.10.2022
Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України

Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України

19:12 06.10.2022
Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 5,9% - до $23,93 млрд

Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 5,9% - до $23,93 млрд

16:44 06.10.2022
Зеленський вніс до Ради кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на посаду глави Нацбанку України

Зеленський вніс до Ради кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на посаду глави Нацбанку України

16:04 06.10.2022
Рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ

Рада звільнила Шевченка з посади голови НБУ

12:36 06.10.2022
САП та НАБУ повідомили главі НБУ Шевченку про підозру в злочині в період керівництва ним Укргазбанком

САП та НАБУ повідомили главі НБУ Шевченку про підозру в злочині в період керівництва ним Укргазбанком

11:14 06.10.2022
Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ

Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР прийняла за основу проєкт держбюджету-2023 - Шмигаль

Обсяг недоплати "Газпрому" "Нафтогазу" становить близько $200 млн – голова української компанії

НБУ очолив екскерівник Ощадбанку Пишний

"Нафтогаз" має попередні домовленості щодо постачання газу через Baltic Pipe об'ємом 1 млрд куб. м – Вітренко

Державний енерготрейдер "ЕКУ" готовий до зупинки експорту електроенергії – голова компанії

ОСТАННЄ

Компанія VAS, що спеціалізується на дистанційному виявленні ризику обману за голосом, розпочала роботу в Україні

На Запорізькій АЕС відбулася ротація персоналу МАГАТЕ

ВР прийняла за основу проєкт держбюджету-2023 - Шмигаль

Голова "Нафтогазу" розкритикував місцеву владу за рішення розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери

Обсяг недоплати "Газпрому" "Нафтогазу" становить близько $200 млн – голова української компанії

"Нафтогаз" підтримує спрямування 26 млрд грн ренти за серпень-листопад 2022 р. на закупівлю газу в приватних видобувників - Вітренко

"Нафтогаз" розраховує збільшити у 2023 р. видобуток газу мінімум на 5% - голова компанії

"Нафтогаз" має попередні домовленості щодо постачання газу через Baltic Pipe об'ємом 1 млрд куб. м – Вітренко

Рада ЄС затвердила пропозиції щодо екстрених заходів для зниження тарифів на енергію

"Укрцукор" просить владу забезпечити галузь природним газом не дорожче 30 тис. грн/1 тис. куб. м на час сезону цукроваріння

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА