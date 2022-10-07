Шмигаль після призначення Пишного головою НБУ: Впевнений, що спільна робота уряду та Нацбанку гарантує макроекономічну стабільність

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що з призначенням Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України спільна робота уряду та НБУ гарантує макроекономічну стабільність і керованість процесами.

"Вітаю Андрія Пишного на посаді голови НБУ! Сьогодні всі гілки та органи влади працюють злагоджено та максимально ефективно, щоб зміцнити армію та укріпити тил. Упевнений, що спільна робота уряду та Національного банку гарантує макроекономічну стабільність, керованість процесами та забезпечить Збройні сили ресурсами для виконання головного завдання - звільнення нашої землі від окупантів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.