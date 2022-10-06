Економіка

22:15 06.10.2022

Рада запровадила в Україні е-резиденство

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Рада запровадила в Україні е-резиденство

Верховна Рада у четвер 252 голосами за необхідних 226 ухвалила закон (№5270) "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів" (е-резидентство), йдеться на сайті парламенту.

"До другого читання ми розширили перелік професій е-резидентів із IT-шників на всіх інших експортерів послуг", – прокоментував рішення Ради співавтор закону народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, е-резиденство – це можливість для іноземців у кілька кліків "перевезти" свій бізнес до України без необхідності переїжджати фізично. "Це класний варіант для фахівців у країнах зі складною політичною та економічною ситуацією працювати з розвиненими цивілізованими ринками та захистити свої доходи", - зазначив він.

Депутат уточнив, що щоб стати е-резидентом – електронним платником єдиного податку на третій групі спрощеної системи оподаткування без ПДВ за ставкою 5% у межах ліміту, фахівець має зареєструватись у "Дії" та пройти фінансову та безпекову перевірки. Після цього він отримує електронний цифровий підпис та відкриває рахунок у банку. При цьому банк буде податковим агентом для е-резидента.

Усі документи е-резидента зберігаються в електронній формі, онлайн також здійснюються всі розрахунки та листування з державною податковою службою, додав Желєзняк.

Згідно з пояснювальною запискою, передбачалося, що е-резидент підприємець може здійснювати виключно такі види господарської діяльності: видання комп'ютерних ігор, видання іншого програмного забезпечення, комп'ютерне програмування, інша діяльність у сфері інформаційних технологій та комп'ютерних систем, обробка даних, розміщення інформації на вебвузлах та пов'язана з ними діяльність.

При цьому е-резидентом не можуть бути громадяни країни-агресора РФ, особи, внесені до "чорного списку" FATF (країни, які фінансують тероризм) та особи, які мають будь-який вид доходу в Україні, крім пасивного.

Список країн, громадянам яких дозволено стати резидентами України, визначає уряд.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/2628

 

 

Теги: #рада #закон #е_резидентство

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