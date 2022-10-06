Інфляція в Україні у вересні прискорилася до 24,4% р/р - НБУ

Інфляція в Україні у вересні прискорилася до 24,4% р/р із 23,8% р/р у серпні, свідчить макроекономічний та монетарний місячний огляд Національного банку України (НБУ), оприлюднений у четвер.

Згідно з ним, основними причинами прискорення інфляції є наслідки війни та окупації частини території країни, серед яких порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу.

На прискорення інфляції також вплинуло подальше перенесення на ціни липневого коригування курсу гривні до долара США, необхідного для збереження стійкості економіки України.

Водночас стримують зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло, часткове налагодження ланцюгів постачання, зокрема нафтопродуктів.

Регулятор зазначив, що інфляційні очікування надалі погіршуються, зокрема підприємства очікують, що інфляція досягне 25% у наступні 12 місяців.