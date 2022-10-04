Кабмін передав ФДМ понад 800 підприємств

Уряд України на засіданні у вівторок ухвалив рішення про передачу Фонду держмайна понад 800 підприємств із активами на суму 45 млрд грн, повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

"Це найбільша передача підприємств за каденцію цього уряду. Фактично тепер у підпорядкуванні міністерств залишаються лише активи у сфері енергетики, інфраструктури, оборонної промисловості, культури та стандартизації і метрології", - написав він у фейсбуці.

Згідно із наявною інформацією, у цьому переліку, зокрема, "Артемсоль", "Конярство України", НСК "Олімпійський", "Одеська кіностудія", вугільні підприємства.

Кудін уточнив, що також поки що Фонду не передані підприємства, щодо яких йде реструктуризація або перетворення в іншу організаційну форму: наприклад, із ДП у державну установу або державну організацію, або компанії у стані ліквідації, або виконують сервісні функції.

"Наступний крок за Фондом держмайна. Розраховуємо, що до середини листопада Фонд зможе фактично розпочати роботу як орган управління цими та іншими підприємствами, щодо яких рішення про передачу було схвалено раніше", – зазначив перший заступник голови Мінекономіки, який раніше відповідав у Фонді за управління держактивами.

Кудін нагадав, що мета реформи – зменшити розмір держави в економіці та стимулювати приватну підприємницьку ініціативу. За його словами, щодо підприємств Фонд ухвалить рішення про приватизацію, тоді як інші будуть укрупнені в холдинги з управління активами і будуть приносити дивіденди до бюджету.

Фонд державного майна (ФДМ) України хотів би стати єдиним керуючим усією державною власністю в країні, тоді як наразі вона розподілена між 96 різними держвідомствами, заявив призначений цього тижня його головою Рустем Умеров.

Виступаючи в рамках організованого UkraineInvest у четвер форуму Rebuilding Ukraine, він висловив думку, що така централізація дозволить підвищити ефективність управління держвласністю.

Новий голова ФДМ Рустем Умеров, призначений Радою на початку вересня, раніше заявив про плани створення Суверенного фонду, в якому були б об'єднані основні державні підприємства, а також про намір зробити ФДМ єдиним керуючим усією державною власністю в країні, тоді як нині вона розподілена між 96 різними держвідомствами.