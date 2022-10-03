Економіка

16:57 03.10.2022

Чернишов закликав громадян до відповідального споживання тепла в опалювальний сезон

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Чернишов закликав громадян до відповідального споживання тепла в опалювальний сезон

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов закликав громадян відповідально та дбайливо ставитися до тепла в опалювальний сезон.

"Є одна порада - це відповідальне споживання. Ми маємо дбайливо ставитися до ресурсу. На сьогодні Росія оголосила війну, яка, зокрема, має енергетичний сегмент - газ це теж зброя. Ми маємо його використовувати дуже відповідально", - сказав Чернишов на брифінгу з підготовки до опалювального сезону у понеділок.

Міністр зазначив, що роль держави забезпечити наявність ресурсу, насамперед газу, далі регіони мають доставити цей газ і тепло споживачеві, а громадяни мають економити та берегти це тепло.

Чернишов, зокрема, закликав громадян перевірити та провести профілактику вікон і дверей, перевірити герметизацію даху.

Крім того, у разі тимчасового скорочення або призупинення теплопостачання, за порадою міністра, у громадян має бути план, як пройти цей період.

"На сьогодні опалювальний сезон - це також частина військової операції, і маємо до нього так і ставитися. Маємо економити тепло, економити електроенергію та економити газ. Тоді у нас все буде добре, тоді будемо всі обігріті", - сказав він.

Також міністр зазначив, що необхідно нарешті позбутися звички, коли ніхто не підраховував обсяги спожитої енергії.

"Необхідно забути про відкриті вікна взимку при опаленні приміщення", - наголосив Чернишов.

Теги: #тепло #чернышов

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