Економіка

15:31 29.09.2022

ФДМ хоче стати єдиним керуючим держвласністю - новий голова

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ФДМ хоче стати єдиним керуючим держвласністю - новий голова

Фонд державного майна (ФДМ) України хотів би стати єдиним керуючим усією державною власністю в країні, тоді як нині вона розподілена між 96 різними держвідомствами, заявив призначений цього тижня його головою Рустем Умєров.

Виступаючи в рамках організованого UkraineInvest у четвер форуму Rebuilding Ukraine, він висловив думку, що така централізація дасть змогу підвищити ефективність управління держвласністю.

Умєров також знову заявив про плани створення Суверенного фонду, в якому об'єднали б основні державні підприємства.

За його словами, він проводить консультації з суверенними фондами інших країн із цього питання.

Говорячи про приватизацію, голова ФДМ нагадав про поновлення в середині вересня продажу об'єктів малої та середньої приватизації. Він повідомив, що до кінця року буде проведено щонайменше 150 таких аукціонів.

Щодо великої приватизації Умєров сказав, що проводить консультації про доцільність її поновлення, зокрема з великими консалтинговими компаніями.

Як повідомлялося, ідею концентрації всіх державних об'єктів нерухомості під управлінням ФДМ обстоював попередній глава відомства Дмитро Сенниченко, проте її не було реалізовано.

Теги: #фдм

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