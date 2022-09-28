Економіка

12:58 28.09.2022

Війна завдала транспортній інфраструктурі Житомирщини збитків на $527,4 млн - "Укравтодор"

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Війна завдала транспортній інфраструктурі Житомирщини збитків на $527,4 млн - "Укравтодор"

Шкода, завдана транспортній інфраструктурі Житомирської області внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, становить $174,3 млн, а завдані збитки – $527,4 млн, повідомив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко на First Recovery Forum у Житомирі.

"Щодо Житомирщини, то у нас є цифри - $563 млн, які потрібні для відновлення транспортної інфраструктури області. Зокрема, це мости, дороги, залізниця", - сказав він.

За словами Івка, в Житомирській області зруйновано 35 км автошляхів і п'ять штучних споруд майже на 300 м, пошкоджено або зруйновано два залізничні мости, понад 1,5 км залізничних колій, пошкоджено аеропорт "Житомир" і один аеродром військового значення.

"Ми підрахували, що на відновлення (загалом по Україні – ІФ-У) знадобиться близько $29,9 млрд лише дорожньої галузі", - додав перший заступник голови "Укравтодору".

Івко зазначив, що, за даними Світового банку, загальні збитки української транспортної інфраструктури внаслідок війни становлять $78,8 млрд.

Окремо перший заступник глави "Укравтодору" зазначив, що виділені раніше Європейським інвестиційним банком $400 млн на відновлення автодороги Київ – Одеса (М-05) за погодженням буде спрямовано на фінансування "проєктів виживання", зокрема на відновлення транспортного сполучення з нещодавно деокупованими регіонами.

Теги: #транспорт #інфраструктура #збитки #житомирська

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