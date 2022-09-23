Економіка

12:12 23.09.2022

ГК "Прометей" наростила автопарк зерновозів до 45 одиниць

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ГК "Прометей" наростила автопарк зерновозів до 45 одиниць

ГК "Прометей" докупила 5 нових тягачів-зерновозів DAF із напівпричепами Wielton, завдяки чому її вантажний автопарк розширився до 45 одиниць, випливає з пресрелізу зернотрейдера у п'ятницю.

Уточнено, що наступне постачання з 10 тягачів із напівпричепами відбудеться у першій декаді жовтня. Загалом до кінця року група компаній планує збільшити парк зерновозів до 100 одиниць.

"Відповідна стратегія розвитку транспортної логістики буде конкурентною перевагою і дозволить знизити логістичні витрати групи. До того ж, у зв'язку з війною питання мобільності будь-якої компанії більш ніж актуальне. "Зерновий коридор" частково переорієнтував логістичні маршрути, що ведуть до західного кордону України на південний напрямок. , але не можна сказати, що ця зміна призведе до суттєвого зниження потреби у вантажному автотранспорті", - уточнив зернотрейдер у пресрелізі.

Як повідомлялося, у червні "Прометей" заявив про намір розширити до кінця 2022 року свій парк вантажних зерновозів до 100 одиниць. Також у червні зернотрейдер підписав угоду з державним Укргазбанком на отримання 450 млн грн фінансування для проведення посівної кампанії та ведення трейдингової діяльності сільгосппродукцією.

У серпні група компаній отримала першу партію із 19 нових тягачів марки MAN TGX у зчіпці із напівпричепами Wielton.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики зернових та зернобобових культур на базі 29 елеваторів у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній запланувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник досяг $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.

Теги: #прометей #зерновози

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