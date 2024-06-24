УКАБ наполягає на поновленні АМКУ справи про зловживання "УЗ" монопольним становищем на ринку вантажоперевезень агротоварів

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) подав позов до Господарського суду міста Києва про перегляд рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) у справі АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") з приводу зловживання монопольним становищем на ринку вантажоперевезень, повідомила пресслужба Асоціації.

УКАБ наполягає на поновленні розслідування та застосуванні необхідних заходів, передбачених чинним законодавством про захист економічної конкуренції.

У бізнес-об'єднанні нагадали, що 31 квітня 2023 року АМКУ розпочав розгляд заяви про порушення "УЗ" закону про економічну конкуренцію у 2022-2023 роках на ринку вантажоперевезень залізничним транспортом та надання в користування зерновозів. УКАБ у заяві до АМКУ обґрунтував, що УЗ займає монопольне становище на ринку вантажоперевезень залізничним транспортом і користується таким становищем на свою користь.

УКАБ звинуватив "УЗ" у створенні штучного дефіциту послуг користування вагонами-зерновозами. Зокрема, за інформацією бізнес-асоціації, перевізник організовував аукціони на користування зерновозами, то збільшуючи, то зменшуючи кількість вагонів-зерновозів і період навантаження, тим самим впливав на ціноутворення.

Крім того, державний монополіст оголошував пропозиції на аукціонах послуг користуванням зерновозами в меншій кількості, ніж має, і меншій за потреби ринку. Це створило передумови для встановлення таких цін на користування зерновозами, які неможливо було б встановити за наявності значної конкуренції на ринку.

В УКАБ зазначили також на відсутності прозорого механізму формування та інформування всіх учасників вантажоперевезень щодо черговості перетину кордону, що призводило до непрогнозованого часу доставки, стягування плати за кожний день понаднормового простою зерновозів в умовах штучного створення черг і заторів у напрямках західних кордонів.

Унаслідок вищезазначених дій створювалися умови для зростання цін на перевезення для виробників зерна, які користуються послугами "УЗ" із перевезення вантажів, та, відповідно, підвищення цін на товари для кінцевого споживача, а отже, обмеження конкуренції на ринку та негативного впливу на споживачів.

"Всупереч наявності ознак порушення АТ “Укрзалізниця” закону про економічну конкуренцію та наведення численних доказів у заяві, Антимонопольний комітет відмовив у розгляді справи посилаючись на невиявлення фактів порушення законодавства зі сторони УЗ. На що, у свою чергу, УКАБ 17 червня 2024 року подав позовну заяву до суду про визнання недійсним рішення АМКУ, його скасування та поновлення проведення розслідування", - повідомили в асоціації.

УКАБ стверджує, що оскаржуване рішення АМКУ не є максимально вичерпним, ґрунтовним, не розкриває мотиви його ухвалення та прийнято з порушенням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Асоціація сподівається, що у встановлені законом терміни АМКУ поновить розгляд справи проти "Укрзалізниці" стосовно зазначених порушень законодавства та зобов'яже усунути їх, забезпечивши прозорість і передбачуваність цінової політики, правил проведення аукціонів на послуги користування вагонами, усунувши преференції для вагонів власності "УЗ" і повернувши відповідальність за невчасне доставлення вантажів та врегулювання таких ситуацій безпосередньо в умовах договору на перевезення.