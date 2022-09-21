Мінфін представив у Верховній Раді проєкт держбюджету-2023 із дефіцитом 20% ВВП

Проєкт державного бюджету України на 2023 рік із видатками на нацбезпеку та оборону 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП, та дефіцитом 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів, представив міністр фінансів Сергій Марченко засіданні Верховної Ради у середу.

"Він максимально об'єктивний і враховує (…) ризики, має чітко визначені пріоритети: зміцнення обороноздатності держави та соціальний захист громадян", - наведено його слова у пресрелізі відомства.

Згідно з ним, доходи загального фонду держбюджету в проєкті визначені в сумі 1 трлн 146,6 млрд грн, що на 138 млрд грн більше очікуваних надходжень цього року, тоді як видатки - 2 трлн 268,5 млрд грн, що менше очікуваної потреби в цьому році на 272,7 млрд грн.

"Мінфін є послідовним прихильником стабільності ставок податків у період воєнного стану. Це не час для експериментів. Тому доходи розраховані на основі чинної системи оподаткування", - зазначив глава Мінфіну.

Відповідно до презентації, наступного року очікується зниження податку на прибуток на 26,4 млрд грн та відрахувань дивідендів та прибутку від держкомпаній на 41,3 млрд грн, але водночас очікується зростання внутрішнього ПДВ на 48,9 млрд грн та акцизу на 4 млрд грн.

Надходження від зовнішніх партнерів, насамперед США, ЄС та МВФ, очікуються наступного року у розмірі $38 млрд.

Марченко уточнив, що цього року в рамках переговорів із міжнародними партнерами Україна отримала вже $19 млрд фінансової підтримки, з яких майже 50% - грантові кошти.

"До кінця року ми плануємо залучити ще близько $17 млрд додаткового фінансування", - сказав він.

Проєкт держбюджету-2023 розрахований на прогнозі зростання реального ВВП наступного року на 4,6%, а номінального - до 6,4 трлн грн із 4,68 трлн грн цього року та 5,46 трлн грн - минулого року.

Інфляція, як очікується, залишиться наступного року на рівні 30% порівняно з 30,1% цього року, середня зарплата збільшиться до 18,51 тис. грн на місяць із 14,03 тис. грн.

Середній за рік обмінний курс гривні, згідно з макропрогнозом, девальвує у 2023 році до 42,2 грн/$1 із 32,3 грн/$1 у цьому (курс на кінець року - до 50 грн/$1 із 36,6 грн/$1). Проте, як очікується, експорт у наступному році збільшиться на 9% при зростанні імпорту лише на 1%, тоді як цього року падіння експорту прогнозується на рівні 29,2% за зниження імпорту на 9,9%.

Як написав у телеграм-каналі заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції (правки), а далі у перший тиждень жовтня має відбутися голосування у першому читанні.

"Для прискорення діалогу з міжнародними партнерами планується також за скороченою процедурою пройти й підготовку до другого етапу та остаточно ухвалити бюджет 2023 року в цілому на третьому тижні жовтня", - зазначив він.