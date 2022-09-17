Економіка

13:30 17.09.2022

До держбюджету надійшов грант від США розміром $1,5 млрд із Цільового фонду СБ

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До держбюджету надійшов грант від США розміром $1,5 млрд із Цільового фонду СБ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що до державного бюджету надійшов грант розміром $1,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.

"До державного бюджету України надійшов грант розміром $1,5 млрд. Це останній транш із $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку", - написав Шмигаль у твіттері.

За його словами, кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних видатків на пенсійні виплати та програми соцдопомоги.

Прем'єр подякував президентові США Джозефу Байдену за підтримку України.

 

 

Теги: #сша #грант #держбюджет

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