До держбюджету надійшов грант від США розміром $1,5 млрд із Цільового фонду СБ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що до державного бюджету надійшов грант розміром $1,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.

"До державного бюджету України надійшов грант розміром $1,5 млрд. Це останній транш із $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку", - написав Шмигаль у твіттері.

За його словами, кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних видатків на пенсійні виплати та програми соцдопомоги.

Прем'єр подякував президентові США Джозефу Байдену за підтримку України.