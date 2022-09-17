Економіка

13:08 17.09.2022

Допомогу на проживання переселенцям і компенсації за програмою "Прихисток" не враховуватимуть у дохід при розрахунку субсидії

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Допомогу на проживання переселенцям і компенсації за програмою "Прихисток" не враховуватимуть у дохід при розрахунку субсидії

Допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам і компенсації за програмою "Прихисток" не враховуватимуть у середньомісячний сукупний дохід громадянам при розрахунку житлової субсидії, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Враховуючи масштабне переміщення людей у нашій країні, пропонується не враховувати до середньомісячного сукупного доходу громадянам при розрахунку житлової субсидії: допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам; компенсацію для відшкодування витрат, пов'язаних із розміщенням у своєму житловому приміщенні внутрішньо переміщених осіб за програмою "Прихисток", – ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Наголошується, що порядок розрахунку житлової субсидії на оплату електроенергії домогосподарствам, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України залишилися без централізованого постачання теплової енергії та/або постачання природного газу і використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, поширено на всі території, які розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації.

Крім того, пропонується переглянути критерії надання житлових субсидій особам, яким надається допомога по частковому безробіттю, а також людям, які втратили роботу в період воєнного стану, передбачивши можливість призначення субсидії з урахуванням фактично отриманих доходів у розмірі допомоги по безробіттю.

"Усі зазначені зміни дозволять забезпечити вчасність і ефективність надання житлових субсидій, що особливо актуально в умовах опалювального сезону", - наголошують у відомстві.

Теги: #субсидії #прихисток

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