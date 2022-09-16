Економіка

11:55 16.09.2022

Фонд ліквідації наслідків агресії РФ за рахунок конфіскації її активів буде створено вже в держбюджеті-2022 – глава Мінфіну

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Фонд ліквідації наслідків агресії РФ за рахунок конфіскації її активів буде створено вже в держбюджеті-2022 – глава Мінфіну

Мінфін України розробив законопроєкт про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії, який наповнюватиметься за рахунок конфіскованих коштів РФ, і має намір розпочати його формування вже в держбюджеті-2022, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону.

"Ми сподіваємося, що депутати підтримають створення такого фонду, такий законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді й уже є активи, які можуть бути вилучені до цього фонду. Цей фонд – це бюджетна програма, яка передбачає лише акумулювання цих коштів, а далі вони розподілятимуться за критичними потребами", - сказав міністр.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, відповідний законопроєкт №8027 було зареєстровано 13 вересня, його авторами є кілька десятків народних депутатів, зокрема голова бюджетного комітету Ради Юрій Арістов.

Міністр уточнив, що кошти фонду ліквідації перебуватимуть на казначейському рахунку.

Марченко нагадав, що в затвердженому урядом проєкті держбюджету-2023 також передбачено такий фонд розміром щонайменше 19 млрд грн.

"Є 19 млрд грн, які вже гарантовані. Сподіваємося, що з вилученням російських активів цей фонд поповнюватиметься значними сумами", – сказав глава Мінфіну.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції цього тижня зазначив, що першими такими коштами, найімовірніше, стануть конфісковані 15,8 млрд грн виведених із ринку в перші дні війни МР Банку та ПІБ – "дочок" російських Сбербанку та ЗЕБ (рос. Внешэкономбанк). За його словами, ці буде спрямовано на відновлення житла та цивільних споруд.

Теги: #фонд #конфіскація #активи_рф

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