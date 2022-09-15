Потужностей українських виробників покрівельних матеріалів достатньо для відновлення житла та інфраструктури

Потужностей українських підприємств достатньо, щоб задовольнити потребу в покрівельних матеріалах для відновлення об'єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури, що постраждала від російської агресії, повідомила в. о. директора асоціації "Український центр сталевого будівництва" (УЦСБ) Анна Гонтаренко агентству "Інтерфакс-Україна".

"За результатами роботи оперативного штабу із забезпечення будівельними матеріалами в Мінрегіоні визначено потреби кожної області в покрівельних матеріалах, необхідних для відновлення об'єктів житлової, соціальної та критичної інфраструктури. Внутрішній потенціал підприємств виробників покрівельних матеріалів України дає змогу задовольнити ці потреби в найкоротші терміни", - повідомила вона.

Водночас експерт додала, що з кінця лютого 2022 року будівельний сектор та металургійна галузь зазнали суттєвих змін.

"Руйнування та окупація потужностей найбільших металургійних комбінатів "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, скорочення попиту на внутрішньому ринку, зростання курсу валют та вартості логістики – усі ці чинники призвели до зростання вартості металопрокату. Від початку року ціна на певні позиції сортаменту зросла більш ніж на 30%", - повідомила Гонтаренко.

За її словами, через вищезазначені чинники заводи виробники металоконструкцій працюють із низьким рівнем завантаження, проте завдяки запасам на складах і роботі металургійних підприємств Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу дефіциту металопрокату не спостерігається.

"Але ситуація зміниться, коли вичерпаються запаси для певних позицій сортаменту, які не можуть бути виготовлені в Україні, і тоді попит доведеться задовольняти за рахунок імпорту", - зазначає Гонтаренко.

Що стосується питання сталевої покрівлі, то сировину для неї, а саме рулонний прокат, виробляє "Запоріжсталь". Цинкування та цинкування/фарбування відбувається на потужностях ТОВ "Юністіл" (проєктна потужність 100 тис. т/рік) або ТОВ "Модуль-Україна" (проєктна потужність 200 тис. т/рік).

За даними Гонтаренко, серед учасників асоціації є дев'ять виробників покрівельних і фасадних матеріалів, нині вони завантажені приблизно на 30%.

"Відповідно, дефіциту немає, у групі сталевих покрівельних матеріалів, профнастилу та металочерепиці наразі доступні всі сортаментні позиції", - повідомила експерт.

Загалом, за її оцінкою, споживання оцинкованого металу у 2022 році орієнтовно впало на 50% порівняно з 2021 роком, тобто до 150 тис. тонн, а металу з покриттям – на 65%, до 120 тис. тонн на рік.

Гонтаренко нагадала, що 6 вересня 2022 року було ухвалено в цілому законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров'я", 27 стаття якого забороняє використовувати азбест у будівництві.

"Частка (хризотилцементного) шиферу на ринку знижувалась останні 10 років, відбувалася його заміна доступними покупцеві альтернативними матеріалами, насамперед профнастилом. За заборони використання азбесту можна очікувати додаткового попиту на ринку сталевих покрівель 3-4 млн кв. м/рік у найближчі роки", – прогнозує Гонтаренко.

УЦСБ об'єднує найбільших учасників національного ринку сталевого будівництва. На цей час до нього входить понад 60 профільних компаній.