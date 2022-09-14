Проєкт держбюджету-2023: з 1 січня мінімальна зарплата становитиме 6,7 тис. грн, прожитковий мінімум – 2,6 тис. грн

Згідно з проєктом державного бюджету на 2023 рік, з 1 січня мінімальна заробітна плата становитиме 6,7 тис. грн, а прожитковий мінімум – 2,6 тис. грн.

За повідомленням пресслужби Міністерства фінансів, незважаючи на складні умови воєнного стану, у проєкті держбюджету на 2023 рік збережено рівень соціальних стандартів.

Зокрема, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року становитиме 6,7 тис. грн на місяць, а прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць – 2 589 грн.

Як повідомлялося, уряд України затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік з доходами 1,279 трлн грн і видатками 2,573 трлн грн.

Майже 50% усього держбюджету на 2023 рік буде спрямовано на сектор безпеки та оборони (1,136 трлн. грн). Також проєкт держбюджету-2023 передбачає 175,7 млрд грн на охорону здоров'я, 155 млрд грн на освіту та 6,8 млрд грн - на підтримку ветеранів.