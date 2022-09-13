Економіка

16:26 13.09.2022

Альфа-Банк (Україна) вважає безпідставними звинувачення Генпрокуратури у несплаті податків

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Альфа-Банк (Київ) вважає безпідставними висунуті Генеральною прокуратурою підозри у несплаті фінустановою 18,3 млн грн податків, повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Ми обізнані про факт вручення підозри і водночас не бачимо жодних підстав для цього звинувачення. (...) Сума, що інкримінується, у розмірі 18 млн грн, порівняно невелика, тому в цілому відсутня логіка у спробі її несплати", – йдеться у повідомленні.

Банк запевнив, що сприяє правоохоронним органам та впевнений, що слідство, вивчивши матеріали, зніме всі звинувачення.

"Альфа-Банк ніколи не виводив кошти з території України. Банк - один із найбільших платників податків України. Щороку ми сплачуємо близько 1,5 млрд податків усіх рівнів", - наголосила пресслужба.

В Альфа-Банку сподіваються, що правоохоронці розберуться в ситуації та звинувачення у несплаті податків виявляться непорозумінням.

Як повідомлялося, Офіс Генпрокурора склав підозру ексглаві та в.о. голови правління Альфа-Банку за ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн. під час виплати роялті протягом 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента.

Теги: #прокуратура #альфа_банк

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