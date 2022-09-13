"Нафтогаз" розраховує на скасування заборони на експорт нафти - Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розраховує на якнайшвидше ухвалення Кабінетом Міністрів рішення про скасування заборони на експорт нафти та газоконденсату.

"Це стосується обсягів технологічної нафти, яка не використовується. Це питання пов'язане загалом із можливістю експорту нафти, що видобувається в Україні, яка не переробляється через те, що ворог знищив нашу нафтопереробну галузь", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок.

За його словами, зняття заборони на експорт нафтової сировини та її продаж дозволить залучити додаткові кошти, які можна буде спрямувати на закупівлю природного газу для стабільного проходження опалювального сезону.

"Ми найближчим часом очікуємо на комплекс рішень, що допоможе це питання вирішити", - сказав глава НАК.

Вітренко нагадав, що наявна у розпорядженні групи технологічна нафта - різних сортів. Крім того, рідкі вуглеводні, що видобуваються в різних регіонах країни, також відрізняються за своїми показниками, тому треба ухвалити комплексне рішення, що дозволить зробити експорт стабільним і економічно вигідним.