Економіка

11:29 13.09.2022

"Нафтогаз" завершив реструктуризацію євробондів-2024, наступні кроки за євробондами-2022 і 2026 все ще розглядають

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"Нафтогаз" завершив реструктуризацію євробондів-2024, наступні кроки за євробондами-2022 і 2026 все ще розглядають

НАК "Нафтогаз України" повідомила про отримання необхідного схвалення Кабінету Міністрів на завершення угоди власниками єврооблігацій НАК із початковим погашенням у 2024 році після відтермінування виплат за ними на два роки.

"У такий спосіб пропозиції щодо облігацій 2024 року тепер реалізовано", - йдеться в повідомленні компанії на Ірландській біржі.

Згідно з ним, "Нафтогаз" спільно з Кабінетом Міністрів як єдиний акціонер і Міністерство фінансів продовжують розглядати наступні кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, власники яких не погодилися на пропозицію про відтермінування виплат.

"Додаткову інформацію буде повідомлено власникам облігацій, коли це буде можливо і відповідно до нормативних вимог "Нафтогазу", – зазначається у біржовому повідомленні.

Як повідомлялося, власники випуску євробондів-2024 НАК "Нафтогаз України" наприкінці серпня схвалили повторну пропозицію щодо відтермінування виплат за ними. Кворум із випуску-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відтермінування було підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед власників ЄБРР.

У пресслужбі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу EUR600 млн не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки за ним почне платити у 2024-му. Сума відсотків, відтермінована протягом 2022-2024 років, становитиме EUR90 млн (EUR45 млн за рік, які потрібно сплачувати у липні кожного року).

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 за кворуму понад 2/3 за відтермінування було подано лише орієнтовно 22% голосів.

"Нафтогаз" аргументував пропозицію про відтермінування виплат необхідністю за рішенням уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.

Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" було розміщено у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а в листопаді – семирічні на $500 млн із дохідністю 7,625. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігаціями-2024 настав 19 липня.

Теги: #нафтогаз #єврооблігації

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