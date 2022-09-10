Економіка

13:41 10.09.2022

ICU прогнозує зростання ВВП України за підсумками 2023 року на 4% і девальвацію до 45 грн/$1

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ICU прогнозує зростання ВВП України за підсумками 2023 року на 4% і девальвацію до 45 грн/$1

Відновлення реального ВВП України наступного року після спаду на 32% цього року буде незначним – 4%, що пов'язано із втратами фізичних активів та людського капіталу, прогнозує інвестгрупа ICU.

"Тенденція економіки України в найближчому майбутньому буде майже L-подібною… Україна зазнала величезних втрат у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Економіка явно вижила, але найближчими роками вона зіткнеться з численними перешкодами", – зазначають її аналітики в оновленому макропрогнозі.

Вони додали, що інфляція, як і очікувалося, прискорилася, але не вийшла з-під контролю. За оцінками ICU, вона почне уповільнюватися на початку 2023 року і загалом за підсумками наступного року знизиться до 24% із 30% цього року.

"Одноразова девальвація гривні в липні мала швидкий позитивний вплив на валютний ринок, але до кінця 2023 року можуть знадобитися додаткові раунди девальвації, щоб ще більше скоротити надлишковий попит на іноземну валюту", - наголошується у звіті.

Згідно з прогнозом ICU, курс долара за підсумками цього року сягне 40 грн/$1, а за підсумками наступного – 45 грн/$1, водночас міжнародні резерви знизяться з $23 млрд цього року до $19 млрд наступного.

З урахуванням такої девальвації нацвалюти номінальний ВВП аналітики цього року оцінюють у $146 млрд, а наступного – $129 млрд, а держборг збільшиться з 86% ВВП до 99% ВВП.

Очікується, що українська економіка, як і раніше, сильно залежатиме від міжнародної фінансової допомоги найближчими роками. Зовнішнє фінансування може досягти $30 млрд у 2022 році, але надходження допомоги скоротиться наступного року.

За оцінками ICU, економіці України знадобиться щонайменше $20 млрд у 2023 році, щоб підтримувати відносно безперебійну роботу, і значна частина цієї суми надійде від МВФ.

Аналітики зазначають, що їхній прогноз побудований на тому, що серйозних змін у військовій ситуації до кінця 2023 року не буде.

Теги: #ввп #icu

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