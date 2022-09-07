Україна зможе виконати всі рекомендації МАГАТЕ лише після повного відновлення контролю над ЗАЕС – голова Міненерго

Україна зможе виконати викладені у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) рекомендації щодо стабілізації та безпечної роботи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) лише після повного повернення контролю над нею, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми високо цінуємо роботу місії МАГАТЕ. Саме Україна була її ініціатором і доклала максимум зусиль до її реалізації. Тепер важливо імплементувати рекомендації місії. А це можливо лише за повного повернення ЗАЕС під контроль України", - написав він на своїй фейсбук-сторінці у середу.

Міністр заявив, що лише Україна здатна гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації і, на відміну від росіян, зацікавлена в цьому.

Як наголосив Галущенко, подання звіту МАГАТЕ про стан ядерної безпеки в Україні на засіданні Радбезу ООН, "на жаль, не стало спринтерською дистанцією з деокупації ЗАЕС, але лише черговим етапом виснажливого марафону, який триває вже понад півроку".

Водночас він наголосив, що абсолютно всі учасники засідання Ради безпеки ООН, окрім Росії, погодилися з необхідністю демілітаризації станції та прилеглої до неї території.

Крім того, на думку міністра, враховуючи безпрецедентну ситуацію з окупацією іноземними військами ядерного об'єкта іншої країни, потрібно якнайшвидше оновити стандарти та протоколи роботи МАГАТЕ.

"Чинні стандарти та протоколи роботи МАГАТЕ обмежують їх у можливості робити висновки. Отже, потрібно оновити ці якнайшвидше. Наявність оціночних висновків точно зняло б усі дискусії щодо того, "хто винен і що робити", які майстерно розпалює російська пропаганда навіть під час засідання Радбезу", – написав Галущенко.

За його словами, також дуже важливо, щоб висновки місії та результати її подальшої роботи на ЗАЕС стали основою майбутньої зміни міжнародного законодавства, щоб мати можливість ефективно протидіяти ядерному тероризму і не допустити небезпечного прецеденту.

"Нездатність світу приборкати державу, яка поводиться як терорист на захопленій атомній станції, може стати карт-бланшем для інших робити так само. І тоді у світі не залишиться безпеки ні для кого", – запевнив глава Міненерго.

Він також висловив переконаність у необхідності вже сьогодні запроваджувати санкції за акти ядерного тероризму, прецедент яких створила Росія.

"Світові санкції мають бути накладені на компанію "Росатом", представники якої намагаються керувати роботою Запорізької АЕС, не маючи для цього жодних прав та повноважень. Україна вже розпочала санкційний процес щодо понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російською державною корпорацією", – написав Галущенко.

Міністр енергетики України висловив подяку всім міжнародним партнерам країни, "позиція яких щодо вимог до Росії стосовно звільнення ЗАЕС та припинення агресії проти України надзвичайно чітка та прозора".

Як повідомлялося, МАГАТЕ 6 вересня оприлюднило звіт про візит на ЗАЕС, заявивши в ньому про готовність негайно розпочати консультації щодо встановлення зони ядерної безпеки та захисту на станції. Також у звіті зазначається, що члени місії агентства підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання у різних місцях Запорізької АЕС", а також присутність на ній представників "Росатому".

МАГАТЕ рекомендувало, зокрема, припинити обстріл території станції та її околиць, вивести військових, повернути нормальні умови для роботи персоналу, забезпечити безперебійну доставку запчастин та дизпалива, відновити лінії електропередачі.

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС розпочалася 1 вересня. Наразі із шести осіб, які залишалися на станції кілька днів, на ній працюють два представники агентства.