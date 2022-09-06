Економіка

16:44 06.09.2022

Каховську ГЕС підключено до енергосистеми після відключення 5 вересня - "Укргідроенерго"

2 хв читати
Каховську ГЕС підключено до енергосистеми після відключення 5 вересня - "Укргідроенерго"

ПрАТ "Укргідроенерго" повідомило, що підключило Каховську ГЕС до енергосистеми після відключення станції 5 вересня внаслідок бойових дій.

"Унаслідок бойових дій на гідроелектростанції відбулися неодноразові короткочасні відключення. Таке відключення було і 5 вересня. Оперативний персонал Каховської ГЕС за короткий час відновив підключення до системи", - повідомляється на сайті компанії у вівторок.

Згідно з ним, станом на 6 вересня Каховська ГЕС, розташована на тимчасово окупованій росіянами території, продовжує працювати в енергосистемі України за комерційно-диспетчерським графіком, видаючи від 40 до 110 МВт-год потужності плаваючим графіком на підстанцію Новокаховська.

"Станція не бере участі у балансуванні системи", – уточнили в "Укргідроенерго".

У компанії також зазначили, що на ГЕС працюють чотири агрегати із шести: один із агрегатів перебуває на реконструкції, ще один – на капітальному ремонті.

"На станції цілодобово перебуває оперативний персонал Каховської ГЕС, що постійно змінюється. Двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади", - описали ситуацію в компанії.

Водночас там додали, що ремонтний персонал проводить огляди та намагається підтримувати працездатний стан обладнання, але оперативні ремонти не виконуються.

"Відсутня можливість доставляти туди запчастини, щоб проводити якісні ремонти та підготовку до осінньо-зимового періоду", – пояснили в "Укргідроенерго".

Там також запевнили, що у разі зупинки станції, що може статися, зокрема, внаслідок обстрілу ліній електропередач, підстанцій, знищення обладнання "катастрофи не буде".

"Вода йтиме водозливною дамбою. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління", - запевнили в компанії.

Як повідомлялося, Генштаб 5 вересня повідомив, що російські окупанти відключили Каховську ГЕС (Нова Каховка, Херсонська область), що призвело до знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

Теги: #укргідроенерго #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 05.09.2022
Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

14:32 17.08.2022
СБУ встановила хронологію та деталі підриву Росією Північно-Кримського каналу

СБУ встановила хронологію та деталі підриву Росією Північно-Кримського каналу

09:26 13.08.2022
"Укргідроенерго" планує у вересні підписати контракт із Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера 1 МВт для виробництва водню

"Укргідроенерго" планує у вересні підписати контракт із Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера 1 МВт для виробництва водню

21:02 12.08.2022
"Укргідроенерго" планує у вересні підписати контракт із Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера 1 МВт для виробництва водню

"Укргідроенерго" планує у вересні підписати контракт із Andritz Hydro та MAN Energy Solutions на постачання електролізера 1 МВт для виробництва водню

19:10 12.08.2022
У цьому ОЗП готуємося до будь-яких сценаріїв, зима буде важкою в усіх сенсах - глава "Укргідроенерго"

У цьому ОЗП готуємося до будь-яких сценаріїв, зима буде важкою в усіх сенсах - глава "Укргідроенерго"

13:56 09.08.2022
"Укргідроенерго" на якийсь час замістило відключений енергоблок ЗАЕС, щоб уникнути проблем в енергосистемі – голова компанії

"Укргідроенерго" на якийсь час замістило відключений енергоблок ЗАЕС, щоб уникнути проблем в енергосистемі – голова компанії

16:07 26.05.2022
Окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській ГЕС, що призвело до часткового затоплення Нової Каховки - Генштаб ЗСУ

Окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській ГЕС, що призвело до часткового затоплення Нової Каховки - Генштаб ЗСУ

17:19 12.05.2022
"Укргідроенерго" почало експортувати е/е до Молдови

"Укргідроенерго" почало експортувати е/е до Молдови

13:00 30.03.2022
Війна змусила оптимізувати плани розвитку, але основні проекти модернізації збережені – глава "Укргідроенерго"

Війна змусила оптимізувати плани розвитку, але основні проекти модернізації збережені – глава "Укргідроенерго"

11:12 30.03.2022
"Укргідроенерго" має намір експортувати електроенергію до Європи – гендиректор

"Укргідроенерго" має намір експортувати електроенергію до Європи – гендиректор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ЄС цього тижня можуть ухвалити рішення про граничну ціну російського газу - ЗМІ

Заарештовано корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є ексдепутат Держдуми РФ

На сьогодні вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії - Шмигаль

Шефчович – Шмигалю: Виведемо співпрацю Україна-ЄС у сфері важливої сировини на новий рівень

Україна та Єврокомісія домовилися про фінансування заходу щодо зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки в Україні

ОСТАННЄ

Пресслужба Жеваго спростовує інформацію про нібито ухилення ним від сплати податків

ВР заборонила використання азбесту у будівництві

"Метінвест" знову підтверджує виконання своїх боргових зобов'язань, виплатив купон за єврооблігаціями-2027

EVA впроваджує електронні фіскальні чеки в магазинах мережі

У ЄС цього тижня можуть ухвалити рішення про граничну ціну російського газу - ЗМІ

НБУ: Реформування ринку ОСЦПВ під європейські стандарти - важливий крок із реалізації Плану відновлення України від наслідків війни

EVA розпочинає будівництво другої черги розподільного центру у Львові

Український drogerie-ритейлер EVA оцінив у 360 млн грн матеріальні втрати через війну

Частка EVA у структурі українських мереж drogerie зросла до 77% - СЕО компанії

ЄК 9 вересня запропонує Раді ЄС свої міркування щодо енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА