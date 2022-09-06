Каховську ГЕС підключено до енергосистеми після відключення 5 вересня - "Укргідроенерго"

ПрАТ "Укргідроенерго" повідомило, що підключило Каховську ГЕС до енергосистеми після відключення станції 5 вересня внаслідок бойових дій.

"Унаслідок бойових дій на гідроелектростанції відбулися неодноразові короткочасні відключення. Таке відключення було і 5 вересня. Оперативний персонал Каховської ГЕС за короткий час відновив підключення до системи", - повідомляється на сайті компанії у вівторок.

Згідно з ним, станом на 6 вересня Каховська ГЕС, розташована на тимчасово окупованій росіянами території, продовжує працювати в енергосистемі України за комерційно-диспетчерським графіком, видаючи від 40 до 110 МВт-год потужності плаваючим графіком на підстанцію Новокаховська.

"Станція не бере участі у балансуванні системи", – уточнили в "Укргідроенерго".

У компанії також зазначили, що на ГЕС працюють чотири агрегати із шести: один із агрегатів перебуває на реконструкції, ще один – на капітальному ремонті.

"На станції цілодобово перебуває оперативний персонал Каховської ГЕС, що постійно змінюється. Двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади", - описали ситуацію в компанії.

Водночас там додали, що ремонтний персонал проводить огляди та намагається підтримувати працездатний стан обладнання, але оперативні ремонти не виконуються.

"Відсутня можливість доставляти туди запчастини, щоб проводити якісні ремонти та підготовку до осінньо-зимового періоду", – пояснили в "Укргідроенерго".

Там також запевнили, що у разі зупинки станції, що може статися, зокрема, внаслідок обстрілу ліній електропередач, підстанцій, знищення обладнання "катастрофи не буде".

"Вода йтиме водозливною дамбою. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління", - запевнили в компанії.

Як повідомлялося, Генштаб 5 вересня повідомив, що російські окупанти відключили Каховську ГЕС (Нова Каховка, Херсонська область), що призвело до знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.