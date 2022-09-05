Економіка

19:08 05.09.2022

Україна планує розраховувати ренту на газ виходячи із внутрішніх цін реалізації

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Україна планує розраховувати ренту на газ виходячи із внутрішніх цін реалізації

Народні депутати фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев та Андрій Жупанин зареєстрували законопроєкт №7732 про внесення зміни до розрахунку рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу.

Згідно з документом, з 1 серпня 2022 року і до скасування заборони на здійснення експорту українського газу, планується прибрати з розрахунку ренти середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Натомість розрахунок здійснюватиметься на підставі максимального показника однієї з величин:

- середньозважена ціна у договорах НАК "Нафтогаз України", укладених у рамках закупівлі природного газу власного видобутку на організованих товарних ринках;

- Середньозважена ціна продажу природного газу за результатами торгів на організованих товарних ринках без урахування НАК та її "дочок".

- середнє арифметичне значення середньої ціни UA VTP Gas price на наступний місяць і вона ж на умовах передоплати.

Ініціатори законопроєкту пояснюють, що через російську військову агресію та організований нею газовий шантаж, ціни на газ у Європі досягли рекордних показників. При цьому заборона експорту українського газу та зменшення споживання всередині країни призвели до того, що в серпні поточного року його видобуток став збитковим, оскільки ціна реалізації в Україні втричі нижча від європейських цін.

"У результаті більша частина газовидобутку стала збитковою, що призводить до зниження обсягів газовидобування та збільшує залежність від імпорту природного газу в Україну. Тому пропонується врегулювати та оптимізувати питання визначення бази оподаткування для природного газу, видобутого в Україні з 1 серпня 2022 року, шляхом зміни механізму визначення фактичної ціни реалізації", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, з квітня 2022 року набув чинності закон №7038-д, який запроваджує механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від трьох рівнів цін його реалізації – до $150/тис. куб. м, від $150 до $400 та понад $400. Підвищена рента встановлена на надприбуткову частину ціни понад $400.

Розрахунок ціни реалізації газу, від якої розраховується рента, визначається як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF. Раніше рента вираховувалася лише з митної вартості імпорту.

Крім того, Рада у травні 2022 року ухвалила закон №7249 про сплату ренти за видобутий у країні газ з 1 квітня лише за фактом його реалізації.

Україна у 2021 році скоротила валовий видобуток природного газу на 2% (на 0,4 млрд куб. м) порівняно із 2020 роком – до 19,8 млрд куб. м, у т.ч. видобуток "Укргазвидобування" склав 13,7 млрд куб. м, "Укрнафти" – 1,1 млрд куб. м, приватних компаній – 5 млрд куб. м.

 

 

Теги: #газ #видобуток #законопроєкт

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